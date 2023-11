Hamburg (ots) -Deutschlandpremiere der vielfach ausgezeichneten Show im Oktober 2024 im Stage Operettenhaus - Vorverkauf ab sofort!Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 1595. William Shakespeare hat gerade seine tragische Liebesgeschichte "Romeo und Julia" fertiggestellt und seine Frau fragt: Wie würde das Stück weitergehen, wenn Julia sich entscheiden würde zu leben? Das ist der Anfang von & JULIA: die Vorstellung, was als Nächstes passieren würde, wenn Julia nicht alles wegen Romeo beendet und eine zweite Chance auf das Leben und die Liebe bekommen hätte - zu ihren Bedingungen.Das preisgekrönte Musical & JULIA beginnt genau da, wo "Romeo und Julia" aufhört und feiert mit 24 Nummer-Eins-Hits des schwedischen Top-Musikproduzenten und Songwriters Max Martin und seinen Kollegen das Julia-Leben! Ob Katy Perrys "Roar", Justin Timberlakes "Can't Stop The Feeling" oder "Perfect" von P!nk - dieses Pop-Musical feuert pure Lebensfreude auf die Bühne.Max Martin, Musik/Texte und Produzent von "& Juliet": "Da ich aus Schweden komme, habe ich den deutschen Musik- und Unterhaltungsmarkt seit Beginn meiner Karriere verfolgt, und ich habe immer eine große Liebe für Deutschland empfunden. Als wir darüber sprachen, & JULIA in Länder auf der ganzen Welt zu bringen, war Deutschland einer der Märkte, in denen ich es am liebsten spielen wollte. Ich freue mich so sehr, dass das Publikum die Chance bekommt, die Show in Hamburg zu sehen, das ein wirklich besonderer Ort ist."Original englischsprachige Hits und preisgekröntes KreativteamDie Castings für & JULIA haben begonnen. In der deutschen Show bleiben sämtliche Pop-Hymnen im englischen Original, während die Dialoge ins Deutsche übersetzt werden. & JULIA - im Original "& Juliet" - wurde im November 2019 im Londoner West End uraufgeführt und von Kritik und Publikum gefeiert. Geschrieben und entwickelt vom Emmy-Gewinner David West Read ("Schitt's Creek"), choreografiert von Jennifer Weber und inszeniert in der Regie von Luke Sheppard, wurde das Musical mit drei Olivier Awards und sechs WhatsOnStage Awards ausgezeichnet. Die Broadway-Produktion am New Yorker Stephen Sondheim Theatre wird seit November 2022 vor ausverkauftem Haus aufgeführt, bricht dort Publikumsrekorde und erhielt neun Tony Awards®-Nominierungen.Die deutsche Produktion wird das sechste Land sein, in dem & JULIA zu sehen sein wird nach Produktionen in England (West End), Kanada (nordamerikanische Premiere), Amerika (Broadway), Australien und Singapur. Aber damit nicht genug: Ab 2024 geht der Pop-Musical-Hit auch auf Tournee: Die Produktion tourt ab Juli 2024 durch 29 Städte in Großbritannien, und ab September 2024 in mehr als 65 Städten durch Nordamerika. In Australien wird & JULIA bereits ab 30. Dezember 2023 in Perth und danach in Sydney gespielt.Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland: "Ich bin schon lange nicht mehr so gut unterhalten aus einem Theater gekommen wie nach diesem Musical!& JULIA ist ebenso clever wie lustig. Ich wette, William Shakespeare wäre selbst sehr glücklich über die Art und Weise, wie seine Geschichte neu ins 21. Jahrhundert gebracht wird. Wir sind dankbar und stolz, dass uns die Originalproduzenten die erste nicht-englische Inszenierung des Musicals anvertraut haben."Die Deutschlandpremiere von & JULIA findet im Oktober 2024 im Stage Operettenhaus statt, wo bis dahin TANZ DER VAMPIRE aufgeführt wird.Das komplette Kreativteam der Broadway-Produktion von "& Juliet": David West Read (Buch), Max Martin & Friends (Musik & Texte), Luke Sheppard (Regie), Jennifer Weber (Choreografie), Bill Sherman (Musikalische Leitung, Orchestrierung und Arrangements), Soutra Gilmour (Bühnenbild), Paloma Young (Kostümdesign), Howard Hudson (Lichtdesign), Gareth Owen (Sounddesign), Andrzej Goulding (Video- & Projektionsdesign) und J. Jared Janas (Haar-, Perücken- und Make-up-Design) und Dominic Fallacaro (Orchestrierung und musikalische Leitung).Infos und Tickets zu & JULIA unter www.musicals.de/&JuliaPressekontakt:Faktor 3 AG: f3-stage@faktor3.deOriginal-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5653246