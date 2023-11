Schwalbach am Taunus (ots) -In einer aktuellen Umfrage nimmt Oral-B die Pflegeroutine der Deutschen unter die Lupe. Die erstaunlichen Ergebnisse sprechen für sich: Mundhygiene ist für die Befragten von höchster Bedeutung und spiegelt sich auch in den täglichen Routinen wider. Als Pionier für innovative Zahnpflege unterstützt Oral-B bestmöglich dabei, die eigene Mundgesundheit motiviert managen zu können.Eine repräsentative, von Oral-B und dem Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführte Umfrage zur täglichen Pflegeroutine der Deutschen zeigt: Eine gewissenhafte Zahnpflege ist das Herzstück der täglichen Selfcare. Bevor sie das Haus verlassen, müssen 35% der Befragten erstmal ihre Zähne putzen. Erst danach folgen der morgendliche Kaffee (16%), ein Frühstück (12%) und das Duschen (9%). Dabei ist den Deutschen die Hygiene ihrer Zahnbürste heilig: Mit 75% ist die Zahnbürste auf Platz 1 der Pflege-Gadgets bei denen die Befragten besonders darauf achten, Bakterien zu vermeiden.Herzensangelegenheiten: Zahnpflege und die LiebeDass der Anspruch einer gewissenhaften Pflegeroutine nicht bei sich selbst aufhört, zeigen die Umfrage-Ergebnisse zum Thema Zahnpflege in der Liebe: 52% der Befragten finden es wichtig, dass ihr Partner oder ihre Partnerin sich mindestens zweimal am Tag die Zähne putzt, während nur 25% einmal täglich als ausreichend empfinden. Beeindruckende 81% der Befragten würden sich unwohl dabei fühlen, eine Person zu küssen, zu der sie sich eigentlich hingezogen fühlen, wenn diese sich nicht ausreichend um ihre Zahnpflege kümmert.Wie putzen wir eigentlich - und warum?Die Zahnbürstenwahl geht unentschieden aus: Während eine Hälfte (48%) der Befragten (noch) zur Handzahnbürste greift, putzt die andere Hälfte (48%) schon elektrisch. Dass der Griff zur elektrischen Zahnbürste eine kluge Entscheidung für die Erhaltung der Zahngesundheit ist, weiß Zahnarzt und Dentalpflege-Experte Daniel Grotzer: "Die elektrischen Zahnbürsten von Oral-B reinigen mit ihrer magnetischen iO-Technologie besonders effizient. Während der Bürstenkopf mühelos von Zahn zu Zahn gleitet, entfernen tausende oszillierende Rotationen 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste.* Doch nicht nur in Bezug auf die Plaque-Entfernung zahlt sich elektrisch putzen aus. Dank ihrer sanften Mikrovibrationen reinigt die Oral-B iO-Technologie besonders schonend. Gegenüber einer Handzahnbürste wird die Zahnfleischgesundheit so um bis zu 100% verbessert.*"Die Richtige finden - für jedes Zahnpflegebedürfnis und BudgetOral-B weiß, dass die Wahl der passenden elektrischen Zahnbürste einfach Geschmacksache ist. Deshalb ist im stetig wachsenden iO-Universum unter den Oral-B Series 3 bis 10 für jedes Zahnpflegebedürfnis und Budget die richtige smarte Zahnbürste dabei. Alle iO-Modelle verfügen über unterschiedliche Putzmodi für individuelle Bedürfnisse, die ganz einfach über das Display ausgewählt werden können - z.B. Sensitiv, Zahnfleischschutz oder Aufhellen. Dank der verschiedenen Formen des Echtzeitfeedbacks coacht die Oral-B iO gezielt und ermöglicht somit bessere Zahnputzergebnisse. Besonders hilfreich: Die intelligente Andruckkontrolle stellt sicher, dass das Zahnfleisch vor zu viel Druck geschützt wird. Sie leuchtet rot, wenn zu fest gedrückt wird, grün, wenn der optimale Druck verwendet wird und weiß, wenn zu wenig Druck verwendet wird - denn dann wird nicht optimal gereinigt. Wenn das nicht smart ist.Egal für welches Modell wir uns entscheiden, mit der iO-Technologie erfüllen wir unsere Ansprüche einer gelungenen Zahnpflegeroutine und sorgen nachweislich für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.**Grender JM, et al. (2020): An 8-week randomized controlled trial comparing the effect of a novel oscillating-rotating toothbrush versus a manual toothbrush on plaque and gingivitis. Int Dent J. 2020.Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2070 Personen zwischen dem 24.08. und 01.09.2023 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Alle Ergebnisse der Oral-B-Umfrage zur Pflegeroutine der Deutschen gibt es hier (https://lion.box.com/s/syjrlpann3e70nkduwv98asavdx3i5l2) zum Download.Über Oral-BÜber Oral-B® Oral-B® kann bereits auf eine 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 