NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 250 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Zukunft des Modells Cybertruck. Es sei ein paar Tage vor der Einführung zwar unrealistisch, doch wäre ein Einstampfen des Projekts positiv für die Aktie, schrieb er. Seine Schätzungen passte der Experte an die neuesten Erkenntnisse nach dem dritten Quartal an./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2023 / 15:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2023 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

