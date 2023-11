DJ Bayer-Aktie mit Studien-Abbruch und Glyphosat-Urteil auf tiefstem Stand seit 2009

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer-Aktie kommt zu Wochenbeginn deutlich unter die Räder und fällt zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit 2009. Aktuell geht es für die Papiere um 19,4 Prozent auf 33,40 Euro nach unten, nach einem Tagestief bei 32,60 Euro. Der Konzern hat eine Studie für den wichtigsten Medikamentenkandidaten in seiner Pipeline von Neuentwicklungen abgebrochen. Gestoppt wurde die Phase-III-Studie (Oceanic-AF) zur Untersuchung von Asundexian im Vergleich zum oralen Antikoagulans Apixaban bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko. Bayer hat große Hoffnungen in Asundexian gesetzt, das den bisherigen Bestseller Xarelto ab 2026 ersetzen soll.

Zudem muss der Konzern im Streit um mögliche Krebserkrankungen in Verbindung mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat (Roundup) in den USA 1,56 Milliarden Dollar zahlen, nachdem ein Geschworenengericht Klägern Recht gegeben hat. Diese hatten Roundup für die Entstehung ihrer Krebserkrankungen verantwortlich gemacht.

Von einem Doppelschlag für Bayer sprechen die Analysten von Citi. Asundexian sei eine wichtige Stütze der positiven Einschätzung von Bayer durch Citi gewesen. Die Beendigung beeinträchtigt die These der Analysten erheblich, wobei sich die Stimmung durch die jüngsten Rechtsniederlagen bei Glyphosat zusätzlich verschlechtert habe. Der Rückschlag bei Asundexian werde wahrscheinlich Bedenken aufkommen lassen, ob Healthcare in der Lage sein werde, zu einem Umsatzwachstum zurückzukehren, und ob möglicherweise Änderungen in der Konzernstruktur vorgenommen werden müssen.

Die Aussichten des Bayer-Präparats Asundexian hatten Barclays dazu veranlasst, die Aktie des Unternehmens im April 2022 hochzustufen. Damals seien überzeugende Phase-2-Daten für Asundexian vorgelegt worden. Der Abbruch der Studie komme nun völlig überraschend. Die Analysten hatten erwartet, dass damit Xarelto und Eylea wieder auf Wachstumskurs gebracht werden könnten. Im Januar diesen Jahres habe Bayer mit einem Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 5 Milliarden Euro für Asundexian gerechnet, das in Zulassungsstudien sowohl bei Vorhofflimmern als auch bei Schlaganfall eingesetzt werde.

