DJ Lindner: Eigeneinnahmen und Investitionen Thema mit afrikanischen Ländern

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mit den Finanzministerinnen und Finanzministern afrikanischer Staaten bei einem Treffen in Berlin über die Stärkung von Eigeneinnahmen und weitere Anreize für private Investitionen gesprochen. "Beides sind Voraussetzungen, um Wirtschaftswachstum zu schaffen. Mit ambitionierten Reformen können wir den Rahmen für erfolgreiche Marktwirtschaften setzen", betonte er laut einer Mitteilung. Dafür habe er bei den Gesprächspartnern des "Compact with Africa" (CwA) große Motivation wahrgenommen. Diese Bemühungen wollten alle weiter intensivieren.

"Von unserem Treffen geht deshalb ein Signal aus: Deutschland will mit den CwA-Staaten zusammen darauf hinwirken, dass Afrika zum Wachstumsmotor wird", erklärte Lindner. Die globale Ordnung sortiere sich neu, betonte der Bundesfinanzminister. "Europa und Deutschland dürfen dabei nicht nur am Rand stehen." Afrika sei ein Kontinent mit großem Potenzial für wirtschaftliche Entwicklung. Mit dem von Deutschland initiierten Compact werde dies unterstrichen. Kooperation müsse aber immer auf Augenhöhe verlaufen. Deswegen komme man nicht als Geber und Nehmer zusammen, sondern als Partner. "Wir suchen den gegenseitigen Nutzen", hob Lindner hervor.

Am Nachmittag findet im Kanzleramt ein Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Staats- und Regierungschefs des CwA statt, bei dem vertiefte Wirtschaftsbeziehungen diskutiert werden sollen. Der G20 Compact with Africa war 2017 unter der deutschen Präsidentschaft der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) ins Leben gerufen worden. Ziel sei es, ein multilaterales Dialogformat auf Augenhöhe zu schaffen, wurde in Kreisen des Finanzministeriums betont. Dabei werde daran gearbeitet, in den reformorientierten Ländern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und private Invesititionen zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung anzureizen. Monitoringberichte zeigten, dass sich die Mitgliedsstaaten im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern überdurchschnittlich von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt hätten.

Mitglieder sind Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, die Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien und seit November 2023 auch die Demokratische Republik Kongo. Weitere Staaten wie Sambia, Angola und Kenia hätten Ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. Die Teilnahme am CwA sei "als Gütesiegel für Reformchampions zu werten", hieß es. Dabei sei die Privatsektorentwicklung der Schlüssel zur Wachstumsbeschleunigung. Von dem Treffen sollten daher weitere Impulse für die Stärkung privater Investitionen ausgehen. Die Bundesregierung sei dafür bereits erste Schritte gegangen. So gälten mit der kürzlich beschlossenen Diversifizierungsstrategie für Privatinvestitionen in bestimmte Staaten von nun an günstigere Garantiekonditionen.

Das gelte grundsätzlich auch für die Länder des CwA und solle dazu dienen, Lieferketten zu diversifizieren und damit resilienter zu machen. Letzteres gelte auch für eine engere Zusammenarbeit bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung von Rohstoffen. Zur Verbesserung der makroökonomischen Rahmenbedingungen gehöre besonders für Entwicklungs- und Schwellenländer eine Stärkung von Eigeneinnahmen, weshalb bei dem Treffen adressiert werde, wie die Steuerbasis verbreitert und die Steuerverwaltung effektiver werden könne.

