Die Übernahme erweitert die Unterwasser- und Inspektionskapazitäten von OEG sowie den Zugang zum wachsenden europäischen Offshore-Sektor für erneuerbare Energien

OEG Energy Group Limited ("OEG", die "Gruppe"), ein führendes Unternehmen für Offshore-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Gruppe einen Kaufvertrag über den Erwerb von Bluestream Offshore B.V. ("Bluestream"), einem Spezialisten für Unterwasser- und Überwasserservices mit Sitz in den Niederlanden, zu einem nicht genannten Preis unterzeichnet hat.

Bluestream, mit Hauptsitz in Den Helder in den Niederlanden, ist ein Offshore-Unternehmen, das spezialisierte, technische Unter- und Überwasserservices für zahlreiche erstklassige Kunden im Energiesektor anbietet. Bluestream erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 55 Millionen Euro, der von rund 55 Mitarbeitern und mehr als 300 Offshore-Spezialisten für Unter- und Oberwassertechnik erzielt wird. Die Mitarbeiter sind hochqualifiziert in den Bereichen oberflächenversorgtes Tauchen, ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs), Arbeiten in der Höhe, seilunterstützter Zugang sowie unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und bieten Kunden maßgeschneiderte Lösungen für die Installation, Wartung und Stilllegung ihrer Offshore-Anlagen. Darüber hinaus verfügt Bluestream über eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, deren Ziel es ist, die Qualität ihrer Services kontinuierlich zu verbessern. In jüngster Zeit hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer und kostensparender Lösungen für die Branche der erneuerbaren Energien konzentriert.

Highlights:

Mit der Übernahme erhöht OEG seine Unter- und Überwasserkapazitäten und erweitert gleichzeitig seinen Aktionsradius, um weitere Chancen in der wachsenden Offshore-Industrie für erneuerbare Energien auf dem europäischen Festland durch den guten Ruf von Bluestream zu nutzen.

Dies ist die fünfte Übernahme in diesem Jahr und die elfte seit Beginn des Wachstums von OEG Renewables im Jahr 2020. Dies zeigt, dass OEG bestrebt ist, schnell einen Marktführer aufzubauen, der gut positioniert ist, um die langfristigen Chancen in diesem Sektor zu nutzen.

Starke Wachstumsaussichten für die europäische Offshore-Energie, wobei die EU-Ziele eine Verdopplung der derzeit installierten Kapazität bis 2030 vorsehen, was mit dem Alter der Anlagen erhebliche Chancen sowohl für den Installations- als auch für den Betriebs- und Wartungsmarkt bietet.

Bluestream ist eine renommierte und anerkannte Marke, die sich bei der Unterstützung von Offshore-Projekten mit großen Betreibern in der südlichen Nordsee etabliert hat und im Bereich der erneuerbaren Offshore-Energie eine immer wichtigere Rolle spielt.

Bluestream bleibt als etablierte Marke bestehen und wird als Tochtergesellschaft innerhalb von OEG Renewables geführt, wodurch die Zahl der qualifizierten Mitarbeiter des Geschäftsbereichs auf über 500 steigt.

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Q4'23 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

John Heiton, Chief Executive Officer von OEG, sagte: "Wir freuen uns, Bluestream Offshore in der OEG-Gruppe begrüßen zu können. Diese wertsteigernde und strategisch komplementäre Übernahme wird das Dienstleistungsangebot und die operative Präsenz von OEG auf dem wachsenden europäischen Offshore-Energiemarkt weiter stärken. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie, wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, um OEG als führenden Anbieter von unternehmenskritischen Dienstleistungen und Lösungen zur Unterstützung der Energiewende zu positionieren."

Rolf de Vries, Managing Director von Bluestream, erklärte: "Die Zugehörigkeit zur OEG-Gruppe und die Nutzung ihrer globalen Präsenz werden Bluestream helfen, das Wertangebot für den Offshore-Energiemarkt zu erhöhen. Sowohl OEG als auch Bluestream teilen die gleichen Werte und das gleiche Engagement für die Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen, wobei die Gesundheit und Sicherheit unserer Kollegen, Kunden und der Umwelt oberste Priorität haben. OEG hat hervorragende Arbeit geleistet, um sich als geschätzter Partner in der Lieferkette für Offshore-Windkraftanlagen zu etablieren, und dieser Zusammenschluss wird diesen Status weiter stärken und der Gruppe neue Möglichkeiten in der wachsenden europäischen Offshore-Industrie für erneuerbare Energien eröffnen."

Über OEG

OEG ist ein zuverlässiger Partner für unternehmenskritische Dienstleistungen und Lösungen zur Unterstützung der Energiewende. Die Konzentration auf die Schaffung von Werten und die kontinuierliche Verbesserung des Fachwissens sind der Schlüssel zu unserem wachsenden Geschäftserfolg. Mit unserem vielseitigen Ansatz und unserem Engagement für die Umsetzung helfen wir der globalen Energiebranche, Fortschritte zu machen. Mit der weltweit größten Flotte von wiederverwendbaren Offshore-Ladungsträgern und Niederlassungen an über 60 Standorten weltweit bieten wir das Beste aus Größe und Umfang, zugeschnitten auf die lokalen Bedürfnisse der Kunden. Unsere Frachttransporteinheiten sorgen an 365 Tagen im Jahr für die sichere und zuverlässige Lieferung von Ausrüstung, Lebensmitteln und grundlegenden Versorgungsgütern zu und von Offshore-Energieanlagen. Unser Geschäftsbereich Erneuerbare Energien bietet hochwertige Dienstleistungen für die Entwicklung, den Bau und die Wartung von Offshore-Windparks und anderen Meeresenergieanlagen. OEG blickt auf eine mehr als 50-jährige Geschichte zurück, und die Gruppe beschäftigt rund 1.000 qualifizierte Mitarbeiter.

