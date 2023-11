© Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk



In einem Jahresausblick für 2024 legen die Analysten der UBS dar, wo sie Chancen an den Finanzmärkten sehen.Das Jahr nähert sich dem Ende und geht auch diesmal wieder mit zahlreichen Jahresrück- und -Ausblicken einher. Auch die UBS hat vergangene Woche einen Ausblick für 2024 veröffentlicht, in dem die Analysten ihre Einschätzungen zu den verschiedenen Volkswirtschaften und Anlageklassen geben. Dabei stehen für Anleger ihnen zufolge vor allem drei zentrale Fragen im Raum: Wie soll man das Aktienportfolio anpassen, um einem nachlassenden Wirtschaftswachstum Rechnung zu tragen? Wie sind die Aussichten für den Technologiesektor - der 2023 überproportional gut performte? Und wie werden sich die …