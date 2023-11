New York (ots/PRNewswire) -- Banksy, der gesichtslose Künstler, weckt das Interesse an Kunst für HaustiereAm 11. November erschien auf New Yorker Times Square eine Anzeige, die dem weltbekannten Künstler Banksy gewidmet war.Das Video, eine Parodie auf Banksys ikonisches Werk "No Ball Games", das Hunde und Katzen zeigt, wurde von der US-amerikanischen Firma XOOX erstellt und veröffentlicht. XOOX, bekannt für seinen gesichtslosen Künstler Banksy, der weltweit Kunstwerke mit politischen und sozialen Kommentaren geschaffen hat, wandte sich an Banksy mit der Bitte um Kunst für Haustiere. Sie hinterließen eine Nachricht mit dem Inhalt: "Banksy, bitte kontaktieren Sie uns unter +1 866 PET XOOX (866 738 9669) oder info@xoox.pet."Die PR-Managerin von XOOX, Kristen Kim, erklärte: "Wir haben dieses Video erstellt, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Tierschutzgesetzen und das wachsende Interesse an Tieren zu schärfen, indem wir Banksys Kunstwerk verwenden, das zeigt, wie Kinder gesellschaftlich kontrolliert werden. Es trägt die Hoffnung von Banksy auf eine Beteiligung an der Gesetzesreform für Haustiere in sich."XOOX hat einen exklusiven Haustier-Networking-Service (PNS) auf den Markt gebracht, der auf Kurzform-Inhaltsherausforderungen basiert. Die App bietet haustierspezifische Musik, Spiele und ein Urindiagnose-Kit. Das in Zusammenarbeit mit Medi Cloud entwickelte Kit ermöglicht den einfachen Nachweis von Krankheiten durch Urintests. XOOX plant auch die Veröffentlichung einer App, die Tier-DNA und -MBTI (Myers-Briggs-Typenindikator) integriert.XOOX, am 11. November wurde mit viermal der Zahl Eins eine exklusive App für Haustiere auf dem Markt gebracht. 1111 steht für Vierbeiner. XOOX bietet eine Servicefunktion an, die die Muster um die Augenlider herum sowie die Augen von Haustieren analysiert, um ihre biometrische Gesichtserkennung zu registrieren und dann ihre Identifizierung zu überprüfen. Haustiere können Konten anlegen, während ihre Besitzer, die so genannten "Petlers" ("Haustierler"), sie verwalten können.XOOX spendet für jedes neue Konto 1 Penny an seine Stiftung, die sich für die Rechte von Haustieren und die Verbesserung der Gesetzgebung weltweit einsetzt.Kristen Kim, die PR-Managerin, äußerte sich hoffnungsvoll: "Trotz globaler Unterschiede glauben wir, dass wir uns für Haustiere einsetzen müssen. Wir sind gespannt, wie Banksy, der sich selbst als Kunstterrorist bezeichnet, auf die Botschaft von XOOX reagieren wird."Company: XOOX LAB,INCAdresse der Website: www.xoox.petE-Mail-Adresse: Press@xoox.petAnsprechpartner:Video - https://www.youtube.com/watch?v=9o043LeBaiQView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/faceless-artist-banksy-wird-er-auf-den-ruf-von-haustieren-reagieren-einzigartige-parodie-des-beruhmten-werks-no-ball-games-erscheint-auf-dem-times-square-in-new-york-301993438.htmlOriginal-Content von: XOOX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172528/5653569