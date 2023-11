HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Usman Ghazi beurteilte in einer am Montag vorliegenden Studie die aktuelle Lage im Telekommunikationssektor. Bei der Aktienauswahl setzt er weiter auf Qualität vor Value. Die Deutsche Telekom und Freenet blieben daher unter den wenigen "Top Picks", die alle über eine starke operative Dynamik und eine solide Bilanz verfügten. Letzteres lasse Spielraum auch für Aktionärsrückflüsse./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2023 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken