Evercore (NYSE: EVR) meldete heute, dass Stephen Withnell als Senior Advisor mit Schwerpunkt Metals, Materials Mining EMEA in London in das Unternehmen eingetreten ist.

Stephen Withnell wird die Beratungstätigkeit des Unternehmens in diesem Sektor leiten und dabei den Schwerpunkt auf Europa, den Nahen Osten sowie Afrika legen. Er kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Beratungsbereich und im Investment Banking zu Evercore. Bis 2019 war Withnell Leiter des Bereichs Metall- und Bergbau-Investmentbanking bei Goldman Sachs für die Region EMEA. Danach war er als nicht geschäftsführendes Mitglied im Vorstand mehrerer weltweit tätiger Unternehmen und als Treuhänder für eine Reihe von gemeinnützigen Stiftungen tätig.

Withnell wird eng mit John Startin, dem Leiter der Metals, Materials Mining Group, sowie mit anderen Führungskräften von Evercore in aller Welt zusammenarbeiten, um das marktführende Franchisegeschäft des Unternehmens in diesem Sektor weiter auszubauen. John Startin kommentierte dies wie folgt: "Stephen Withnell ist ein angesehener und vertrauenswürdiger Berater für Bergbau- und Metallverarbeitungsunternehmen. Ich freue mich sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm, bei der wir unseren Service für viele bedeutende Unternehmen unserer Branche in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika intensivieren und erweitern werden."

Matthew Lindsey-Clark, Chief Executive Officer des Unternehmensbereichs European Advisory, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Ich freue mich sehr, dass wir hier in London mit Stephen Withnell einen hervorragenden Experten für unser Beratungsgeschäft von Evercore gewinnen konnten. Withnell verfügt weltweit über enge, gut etablierte Beziehungen in der Metall-, Werkstoff- und Bergbauindustrie und bringt wertvolle Erfahrungen und Perspektiven in unser Team ein."

Stephen Withnell kommentierte dies so: "Ich fühle mich sehr geehrt, künftig für Evercore tätig zu sein und zum weiteren Wachstum des Beratungsgeschäfts des Unternehmens beizutragen. Die Beratungsstrategie und die breit gefächerten und fundierten Kompetenzen des Unternehmens sind für die Anforderungen der Unternehmen aus dem Sektor zyklischer Rohstoffe und aus verwandten Branchen optimal geeignet. Ich freue mich darauf, den Kunden die differenzierte Strategie von Evercore vorzustellen."

Stephen Withnell ist Professor für Finanzpraxis an der englischen Durham University Business School. Er hat das INSEAD Directors Programme absolviert und ist Kuratoriumsmitglied der London Library.

Über Evercore

Evercore (NYSE: EVR) ist ein weltweit führendes unabhängiges Investmentbanking-Beratungsunternehmen. Wir sind bestrebt, unseren Kunden durch zuverlässige, unabhängige und innovative Beratung in Angelegenheiten von strategischer Bedeutung für Vorstände, Managementteams und Aktionäre, einschließlich Fusionen und Übernahmen, strategischer Aktionärsberatung, Umstrukturierungen und Kapitalstruktur, zu hervorragenden Ergebnissen zu verhelfen. Evercore unterstützt seine Kunden auch bei der Beschaffung von öffentlichem und privatem Kapital, bietet Leistungen in den Bereichen Aktienanalysen und -handel sowie die Ausführung von Handelsaufträgen an und stellt Vermögensverwaltungs- und Investitionsdienstleistungen für vermögende und institutionelle Anleger bereit. Das 1995 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen und Tochtergesellschaften in den wichtigsten Finanzzentren in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Geschäftskontakt:

Matthew Lindsey-Clark

CEO, Global Advisory, EMEA

Communications@Evercore.com

Medienkontakt:

Jamie Easton

Head of Communications External Affairs

Communications@Evercore.com

oder

Shree Dhond Zach Kouwe

Dukas Linden Public Relations

Evercore@DLPR.com

Tel. (646) 722-6531

Investorenkontakt:

Katy Haber

Head of Investor Relations ESG

InvestorRelations@Evercore.com