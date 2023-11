LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel vor dem Kapitalmarkttag am 22. November auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des italienischen Energiekonzerns könnte bahnbrechend sein und der deutlichste Kurstreiber in diesem Jahr, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe Spielraum für eine Anhebung des Überschuss-Ziels, für eine Verbesserung der bisherigen Dividendenpolitik und für eine Optimierung der Kapitalverteilung. Enel bleibe eine der von ihm bevorzugten Aktien in der europäischen Energiebranche./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 15:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken