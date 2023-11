DJ MÄRKTE USA/Börsen starten gut behauptet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Montag gut behauptet in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index notiert wenig verändert bei 34.955 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,1 Prozent zu, während der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent steigt. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung zeigen sich Anleger zurückhaltender. Die Handelswoche in den USA ist kurz: Am Donnerstag findet wegen Thanksgiving kein Handel statt und am Freitag nur ein verkürzter. Etwas gestützt wird die Stimmung weiterhin von der Hoffnung, dass in den USA der Zinsgipfel erreicht sei und es keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus geben werde.

"Die jüngsten Inflationsdaten nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank immer noch auf dem richtigen Weg ist, um eine weiche Landung der Wirtschaft herbeizuführen, wobei der Konsens fest davon ausgeht, dass der Zinserhöhungszyklus nun beendet ist", so Interactive Investor. Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn wird lediglich der Index der Frühindikatoren veröffentlicht.

Dollar leichter - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt gibt der Dollar nach den Abgaben vom Freitag erneut nach. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Vor dem Hintergrund der Spekulationen, dass die Zinssätze in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben, falle der Greenback weiter, heißt es. Der Dollar-Index markiert zwischenzeitlich ein Zweieinhalbmonatstief.

Die Ölpreise steigen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 1,9 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf das Opec-Treffen am kommenden Wochenende. "Die jüngste Schwäche hat die Diskussionen darüber verstärkt, was die Opec+ bei ihrem Treffen am 26. November tun wird", so ING. Die Analysten gehen davon aus, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Fördermengenkürzungen bis Anfang 2024 verlängern werden, dass aber auch die größere Opec+-Gruppe eine Kürzung in Betracht ziehen könnte."

Am Anleihemarkt legen die Renditen etwas zu. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöht sich um 2,7 Basispunkte auf 4,47 Prozent.

Microsoft etwas fester

Unter den Einzelwerten steigen Microsoft um 1,5 Prozent. Der vor drei Tagen entlassene Chef und Mitgründer des US-Unternehmens OpenAI, Sam Altman, geht zu Microsoft. Microsoft-Chef Satya Nadella teilte auf X (früher Twitter) mit, Altman und Greg Brockman, ebenfalls ein Mitgründer von OpenAI, würden "zusammen mit anderen Kollegen" bei Microsoft anheuern und dort "ein neues Forschungsteam für Künstliche Intelligenz" führen. OpenAI hat den erfolgreichen Chatbot ChatGPT entwickelt.

Bei der Citigroup (-0,2%) steht einem Agenturbericht zufolge eine umfassende Reorganisation an. Wie Reuters berichtet, wird die US-Bank noch am Montag Stellenstreichungen und Veränderungen im Management bekanntgeben. Vom Jobabbau könnten tausende Mitarbeiter betroffen sein.

McDonalds kauft den Investor Carlyle aus seinem Geschäft in China heraus. Wie die Fast-Food-Restaurantkette mitteilte, übernimmt sie den Carlyle-Anteil in Höhe von 28 Prozent an der Partnerschaft, die ihr Geschäft in Festlandchina, Hongkong und Macau betreibt und verwaltet. Finanzielle Einzelheiten nannte McDonalds nicht. Die Aktie gewinnt 0,3 Prozent.

Erst nach Handelsschluss werden Geschäftszahlen von Zoom Video Communications (+1,3%) für das dritte Quartal erwartet.

