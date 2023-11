NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Es gebe Anzeichen für eine robustere Nachfrage des Software-Konzerns, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den Ausblick auf das vierte Quartal seien gering, doch der Fokus werde darauf liegen, ob das Unternehmen nachhaltig ein prozentual zweistelliges Wachstum schafft und dabei eine Marge von mindestens 30 Prozent halten kann./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2023 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 00:00 / ET

US79466L3024