Mainz (ots) -Das ZDF hat seine strategische Partnerschaft mit CBC/Radio-Canada, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kanada, um drei Jahre verlängert. Dabei geht es unter anderem um die enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer TV-Stoffe. Eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben ZDF-Intendant Norbert Himmler und Catherine Tait, Präsidentin und CEO von CBC/Radio-Canada, am Montag, 20. November 2023.Die Eckpunkte der Vereinbarung zielen unter anderem auf eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Inhalten für lineare und nichtlineare Ausspielwege - sowohl im fiktionalen Bereich als auch im Hinblick auf Dokumentationen. Darüber hinaus sollen der Austausch und die Verifizierung von Nachrichteninhalten gestärkt werden."In einer immer komplexeren Welt ist es unser Auftrag, relevante und vertrauenswürdige Informationen sowie hochwertige kreative Unterhaltung zu bieten. CBC/Radio-Canada und das ZDF teilen als die nationalen öffentlich-rechtlichen Sender ihrer Länder dieselben Werte und denselben Auftrag, die gesamte Gesellschaft zu erreichen, ob linear, on-demand oder auf digitalen Plattformen. Mit dieser Vereinbarung stärken wir unsere Beziehungen zum Nutzen unseres Publikums in Kanada und Deutschland weiter", so ZDF-Intendant Norbert Himmler."CBC/Radio-Canada und das ZDF arbeiten bei wichtigen Initiativen öffentlich-rechtlicher Medien bereits eng zusammen, etwa beim Public Spaces Incubator (https://cbc.radio-canada.ca/en/media-centre/public-spaces-incubator-collaboration) oder der Global Task Force for public media (https://www.publicmediaalliance.org/global-task-force/). Diese erneuerte Partnerschaft wird unseren Teams weitere Chancen der Zusammenarbeit ermöglichen und unserem Publikum in beiden Ländern das Beste an kanadischen und deutschen Nachrichten- und Unterhaltungsprogrammen bieten", so Catherine Tait,Präsidentin und CEO von CBC/Radio-Canada.Kontakt ZDFBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Kontakt CBC/Radio-CanadaLeon Mar, Telefon: +1 416 205-3211, leon.mar@cbc.caWeitere InformationenPublic Spaces Incubator (https://cbc.radio-canada.ca/en/media-centre/public-spaces-incubator-collaboration)Global Task Force for public media (https://www.publicmediaalliance.org/global-task-force/)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5653662