Luxemburg (ots/PRNewswire) -SquaredFinancial verstärkt seine Führungsriege mit sechs erfahrenen Führungskräften aus der Branche, verbessert damit seine Expertise und stärkt seine StrategiePhilippe Ghanem, Gründer und CEO von SquaredFinancial, ist mit 20 Jahren Erfahrung ein Veteran der Finanzbranche. Zu Beginn dieses Quartals richtete er einen inspirierenden Aufruf an Talente, sich seinem führenden Unternehmen anzuschließen, wobei er hervorhob, dass Menschen der Eckpfeiler eines jeden erfolgreichen Unternehmens sind. Sie katalysieren Wachstum und treiben Innovation voran.Das Unternehmen befindet sich in einer spannenden Expansions- und Wachstumsphase und verstärkt sein Führungsteam mit sechs branchenerfahrenen Führungskräften. Die jüngsten Ernennungen in Schlüsselpositionen verstärken das derzeitige Team aus Branchenexperten und Fachleuten, das den Grundstein für einen revolutionären Weg gelegt hatte.Die außergewöhnliche Entwicklung von SquaredFinancial im Bereich der Finanztechnologie seit 2005 zeichnet sich durch Innovation und ein unermüdliches Engagement aus, Investoren auf der ganzen Welt einen erstklassigen Service zu bieten. Das Unternehmen hält an seiner Vision fest und hat zusammen mit seinem Management und seinem Team stets eine Vorreiterrolle eingenommen, indem es modernste Technologien nutzt und seinen Anlegern eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet.Die neuen Ernennungen:Craig Jenkins, Chief Legal & Compliance Officer. Er bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung in den Bereichen Recht, AML und Compliance mit und wird die Konsolidierung und den Zustand des Compliance-Systems überwachen.Thomas Selby, Chief Sales Officer. Mit 15 Jahren Erfahrung im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung in den Bereichen FinTech und Online-Trading wird er die Geschäftsentwicklungsstrategie leiten, um das Umsatzwachstum zu steigern.Dominique El Khoury, Global Head of Sales and Business Development - GCC & MEA. Mit 12 Jahren Erfahrung in der Trading-Branche wird er den Ausbau der Verkaufsinitiativen und das Geschäftswachstum in der Region leiten.Drosoula Hadjisavva, Chief Marketing Officer. Mit einer über 13-jährigen Erfolgsbilanz als Leiterin globaler Marketingaktivitäten bei führenden Fintech-Unternehmen wird sie für die Neudefinition der Marketingstrategie und der Markenpositionierung verantwortlich sein.Spyros Andreou, Chief Technology Officer. Mit seinem bemerkenswerten Hintergrund in den Bereichen IT und Netzwerktechnik wird er die Technologie nutzen und einsetzen, um die organisatorische und betriebliche Leistung und Sicherheit zu optimieren.Catharine Ioannou, Chief Human Resources Officer. Mit ihrem ausgewiesenen Fachwissen in den Bereichen Personalwesen, Talentakquise und -förderung wird sie die Bemühungen des Unternehmens zur Schaffung einer integrativeren Belegschaft, zur Förderung der Loyalität und zur Pflege einer Kultur des Verdienstes und der Spitzenleistungen vorantreiben.Philippe Ghanem kommentierte diese Ankündigung mit den Worten: "Menschen sind Katalysatoren des Wachstums und Triebkräfte der Innovation. Ich freue mich, diese neuen, zukunftsorientierten Köpfe begrüßen zu dürfen, denn ihr Einstieg markiert einen wichtigen Meilenstein für SquaredFinancial. Jeder von ihnen verfügt über ausgewiesene Fachkenntnisse und wird in enger Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Team von Talenten strategische Werte und Erfahrungen in das Unternehmen einbringen, um dessen Zukunft weiter zu gestalten. Vor allem aber fühle ich gegenüber all unseren Stakeholdern - unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Aktionären - eine große Verantwortung in dieser Zeit, in der wir ein neues Kapitel in der 15-jährigen Geschichte unseres Unternehmens aufschlagen. Das rasante Wachstum, das unser Unternehmen in den letzten Jahren verzeichnen konnte, hat neue Herausforderungen, aber auch große Chancen mit sich gebracht. Wir sind heute besser denn je aufgestellt, um diese zu ergreifen. Die Branche befindet sich im Umbruch, und wir sind mehr denn je bestrebt, unsere Kunden mit Leidenschaft, Professionalität und Hingabe zu unterstützen, um ihre Bedürfnisse mit den höchsten Standards zu erfüllen, die sie verdienen."Die kürzlich ernannten Führungskräfte werden das derzeitige Führungsteam ergänzen, das aus folgenden Mitgliedern besteht:Philippe Ghanem, Gründer und CEO Manie Van Rooyen, Partner und Chief Operations Officer Ali Rupani, Partner und Global Head of Front Office Stathis Flangofas, Group Chief Financial Officer Philios Petrides, Chief Data & Product Officer Noureldeen Hammoury, Chief Market Analyst Chrysovalantis Karageorgiou, Global Head of Operations Constantinos Ghalanos, Head of DealingInformationen zu SquaredFinancialSquaredFinancial ist ein gut kapitalisiertes FinTech-Unternehmen, das 2005 gegründet wurde. Es verfolgt das Ziel, ein One-Stop-Shop zu werden, der die finanziellen Bedürfnisse der Anleger erfüllt. Mit rund zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Fintech und im Trading bietet das Unternehmen globale Lösungen für Trader unterschiedlicher Generationen und Hintergründe, die auf der Suche nach einem intuitiven und hochentwickelten Investment-Gateway sind. Das Unternehmen wird von Marktexperten und erfahrenen Führungskräften geleitet, die durch eine gemeinsame Leidenschaft für den Handel und eine Vision zur Neugestaltung der Branche miteinander verbunden sind. Als reguliertes Unternehmen bietet es Anlegern eine Online-Plattform, die auf modernster Technologie basiert und die Möglichkeit bietet, alle Arten von Märkten zu handeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2281466/SquaredFinancial_Philippe_Ghanem.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/squaredfinancial-leitet-die-nachste-wachstumsphase-ein-und-legt-den-grundstein-fur-unternehmerischen-erfolg-301993678.htmlPressekontakt:Drosoula Hadjisavva,marketing@squaredfinancial.com,+357 22 090227Original-Content von: Squared Financial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161815/5653673