Immerhin, Kurschus hat Konsequenzen gezogen. Allerdings nicht in der Einsicht, etwas falsch gemacht zu haben. Nein, sie ist "mit Gott und mit mir selbst im Reinen" und geht "getrost und aufrecht". Schön für sie. Doch sie hinterlässt einen Scherbenhaufen, der mit mehr Offenheit und einem früher einsetzenden Erinnerungsvermögen vermeidbar gewesen oder zumindest nicht so groß wäre. Nun ist der Schaden immens in einer Zeit, in der Kirche und Gott in der Gesellschaft ohnehin immer mehr auf dem Rückzug sind. Ein Rückzug, der sich nach den jüngsten Ereignissen weiter beschleunigen dürfte.



