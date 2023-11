Die Absetzung von Sam Altman als CEO von OpenAI kommt bei der Belegschaft nicht gut an. Ein Großteil droht in einem Schreiben mit der Kündigung, sollte Altman nicht zurückkehren und der Vorstand abtreten. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Kurzzeitchefin Mira Murati. Die Belegschaft von OpenAI hat ein wildes Wochenende hinter sich, an dessen Ende Sam Altman nicht mehr Chef des KI-Startups ist. Er wurde (nach deutscher Zeit) am Abend des 17. Novembers ...

