FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Puma SE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller arbeite an der Verbesserung seiner Position in Nordamerika und China, den weltweit größten Sportartikelmärkten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei setze Puma auf eine Lokalisierungsstrategie mit höheren Freiheitsgraden für das Management und eine Steigerung der Vertriebsqualität. Zudem versuche der Konzern, mit innovativen Produkten und Partnern, wie etwa Influencern, eine höhere Akzeptanz zu erzeugen. Alles in allem gehe Puma damit den richtigen Weg, konstatierte Maul./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 16:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 16:49 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

