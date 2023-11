(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.11.2023 - Die Technologiewerte zeigten sich zum Wochenauftakt im deutschen Handel uneinheitlich. Nordex konnte zulegen, während SMA Solar verlor. An der NASDAQ ging es überwiegend nach oben, der Index legte deutlich zu. Der DAX bewegte sich am Montag kaum und notierte zuletzt bei 15.912 Punkten. Zalando, SAP und MTU Aero Engines konnten zulegen, RWE und Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...