Thanksgiving-Woche in den USA ist für die Finanzmärkte dennoch nicht ohne Highlights. Mit Spannung erwartet werden besonders die Zahlen von Chip-Spezialist Nvidia am Dienstag.Charttechnikexperte Stefan Klotter, Chefredakteur von FAST BREAK, wird die Zahlen am Dienstag ab 21:45 Uhr live in der Late Night Börsenlounge mit Markus Weingran analysieren. In seinem Wochenausblick wirft Klotter einen charttechnischen Blick auf den überkauften S&P 500 und die Aussichten für den Banking- und Halbleiter-Sektor. Jetzt die komplette Analyse ansehen und mehr erfahren! Video: Stefan Klotter, Text: Julian Schick