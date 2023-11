Berlin - Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich besorgt über Aktivitäten in der islamistischen Szene infolge des Nahost-Konflikts gezeigt. "Die islamistische Szene in Deutschland ist so aktiv wie seit Jahren nicht mehr", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



"Islamisten verbreiten ihre Propaganda und stacheln junge Leute zur Gewalt an, säen Hass in unserer Gesellschaft", fügte er hinzu. Nouripour sagte weiter: "Diese Entwicklungen brauchen jetzt unsere vollste Aufmerksamkeit - dazu zählt auch eine spürbare Steigerung der Fähigkeiten unserer Sicherheitsbehörden." Dafür seien Investitionen in Personal und Ausrüstung dringend notwendig, mahnt der Grünen-Chef.

