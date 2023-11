KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Mehrwertsteuer/Gastronomie

Die Reduzierung der Mehrwertsteuer war eine Reaktion auf die Schließungen während der Pandemie und sollte helfen, die Umsatzeinbußen auszugleichen. Die Steuerersparnis floss in die Tasche der Gastronomen, wurde nicht an die Kunden weitergegeben. Längst sind die Restaurants wieder voll, die Begründung für die Reduzierung ist entfallen. Und in nicht wenigen Restaurants wurden trotz Reduzierung die Preise deutlich erhöht. Es zeigt sich, dass sich die Politik keinen Gefallen tut, wenn sie einer Branche unter die Arme greift. Die Entlastung wird gerne genommen, doch die Rückkehr zum Normalzustand mit allen Mitteln bekämpft./yyzz/DP/zb