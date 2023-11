DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. November

=== *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober *** 08:00 IE/CRH plc, Trading Update 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Capital Markets Day *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten *** 09:00 DE/Rheinmetall AG, Capital Markets Day 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesdigitalminister Wissing, Keynotes auf dem Digital-Gipfel, Jena 09:30 DE/Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium, Professor Janeba und Professor Felbermayr, Pk zum Gutachten des Beirats zum Thema "Leitplanken zur Stärkung der Versorgungssicherheit", Berlin *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung eines Kapitels des Finanzstabilitätsbericht zum Immobilienmarkt 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an dem Panel zu KI und Ethik auf dem Digital-Gifpel, Jena 11:00 DE/Bundesdigitalminister Wissing, Teilnahme an dem Panel "Zukunftsfähiges Deutschland - nachhaltig durch Digitalisierung" auf dem Digital-Gifpel, Jena 11:00 DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Anhörung zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, Berlin 11:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Panel auf dem Digital-Gipfel, Jena 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,4%-ige Bundesobligation über 3,5 Mrd Euro mit Fälligkeit Oktober 2028 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesdigitalminister Wissing, Bitkom-Präsident Wintergerst, Pk auf dem Digital-Gipfel, Jena *** 13:00 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 17:00 DE/Bundesfinanzministerium, Diskussion von Bundesfinanzminister Lindner mit EZB-Präsidentin Lagarde bei "Economic Dialogue - Inflation kills democracy - Finanzpolitische Vernunft als Grundlage funktionierender Gemeinschaften", Berlin *** 17:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zu "Economic Dialogue - Inflation kills democracy" 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit den Vorsitzenden der fünf großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen, Berlin *** 18:15 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz der Universität Würzburg 22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q - DE/Bundesregierung, Abschluss 16. Digital-Gipfel (seit 20.11.), Jena ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

