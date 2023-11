Die Aktie von Microsoft ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Zum Wochenstart markierte das Papier bei 378,87 Dollar ein neues Allzeithoch. Am Ende ging Microsoft mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 377,64 Dollar aus dem Handel und damit als drittstärkster Wert im Dow Jones. In diesem Jahr legte der Börsenwert von Microsoft bereits um knapp 58 Prozent auf etwas mehr als 2,8 Billionen Dollar zu.Microsoft profitierte dabei vor allem vom Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Bei dieser Technologie spielt ...

