Die US-Börsen haben zum Auftakt in die wegen des Erntedankfestes etwas verkürzte Handelswoche weiter zugelegt. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag 0,58% auf 35'151,04 Zähler.New York - Die US-Börsen haben zum Auftakt in die wegen des Erntedankfestes etwas verkürzte Handelswoche weiter zugelegt. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag 0,58 Prozent auf 35'151,04 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte den höchsten Stand seit Anfang Januar 2022 und schloss mit einem Plus von 1,19 auf 16'027,06 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0...

