DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Zoom hat nach einem besser als erwarteten dritten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Den Gewinn konnte das US-Unternehmen für Videokonferenzen fast verdreifachen. Profitiert hat es von einer höheren Kundenbindung in seinem Online-Geschäft und der Nutzung seiner neuen Angebote für Künstliche Intelligenz. Beides habe den Umsatz über die Erwartungen hochgeschraubt. Zoom erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz von etwa 4,5 Milliarden Dollar, was leicht über der vorherigen Prognose liegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 4,93 und 4,95 US-Dollar landen anstatt zwischen 4,63 und 4,67 Dollar.

Im Quartal konnte Zoom Video Communications den Gewinn auf 141,2 Millionen US-Dollar oder 45 Cent je Aktie fast verdreifachen. Im Vorjahr hatte er 48,4 Millionen oder 16 Cent je Aktie betragen. Analysten im Factset-Konsens hatten mit 28 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 3,2 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen von 1,12 Milliarden Dollar im Factset-Konsens. Zoom hatte dank niedrigerer Kündigungen etwa 219.700 Unternehmenskunden am Ende des Quartals, 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:00 HP Inc, Ergebnis 4Q

22:20 Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.562,75 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.100,75 +0,1% Nikkei-225 33.410,28 +0,1% Hang-Seng-Index 17.908,70 +0,7% Kospi 2.512,78 +0,9% Shanghai-Composite 3.080,52 +0,4% S&P/ASX 200 7.078,20 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend freundlich - Getragen wird die Stimmung derzeit von der Erwartung, dass die US-Notenbank keine weiteren Zinserhöhungen in diesem Zyklus vornehmen wird. Dies hatte auch bereits die Aktien an der Wall Street nach oben gebracht. Am japanischen Markt tendiert der Nikkei wenig verändert bei 33.392 Punkten. Gebremst werden die Aktienkurse erneut von der Stärke der heimischen Währung. Dies drückt auf die Exportwerte. Ausgeglichen werden deren Verluste von den Gewinnen bei Halbleiterwerten. Mit der Microsoft-Anstellung des vormaligen OpenAI-CEO Sam Altman zeigen sich die Anleger weiter enthusiastisch für die Aussichten von Künstlicher Intelligenz. Unter den Werten mit Halbleiterbezug steigern sich Advantest um 2,5 Prozent und Lasertec um 2,2 Prozent. In Schanghai (+0,6%) hilft auch die Hoffnung, dass es weitere Stützungsmaßnahmen für den gebeutelten Immobiliensektor geben wird. Unter den großen Immobiliennamen gewinnen China Vanke 3,7 Prozent und Poly Developments & Holdings Group 1,7 Prozent. In Hongkong (+1,0%) treibt neben den Gewinnen an der Wall Street ebenfalls die Erwartung von Finanzhilfen für die Immobilienbranche. Longfor Group und Country Garden Services gewinnen 5,5 bzw 3,8 Prozent. Derweil setzen Alibaba ihre Erholung fort und gewinnen weitere 3,8 Prozent. Xiaomi fallen um 2,4 Prozent, obwohl der Hersteller von Smartphones und anderen Elektronikprodukten im dritten Quartal schwarze Zahlen geschrieben hat. Die Aktie gilt aber als überkauft. In Südkorea treiben Gewinne bei Technologie- und insbesondere Halbleiterwerten den Index um 0,9 Prozent nach oben. Am bereits geschlossenen australischen Markt ging es um 0,3 Prozent nach oben, wobei vor allem Minenwerte den Index trugen. Fortescue, BHP und Rio Tinto stiegen zwischen 0,7 und 1,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Der Umsatz von Symbotic übertraf im vierten Quartal die Erwartungen. Das Unternehmen für Robotik-Lagerautomatisierung erwartet vor diesem Hintergrund, dass der Umsatz im laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahres über den Schätzungen liegen wird und dass es einen weiteren bereinigten Gewinn ausweisen wird. Die Aktien haussierten um 22 Prozent. Agilent Technologies hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres trotz eines Umsatzrückgangs von fast 9 Prozent einen höheren Gewinn erzielt. Der bereinigte und der unbereinigte Gewinn des Laborprodukteanbieters übertrafen die Schätzungen für das Quartal. Die Aktien stiegen um 6,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.151,04 +0,6% 203,76 +6,1% S&P-500 4.547,38 +0,7% 33,36 +18,4% Nasdaq-Comp. 14.284,53 +1,1% 159,05 +36,5% Nasdaq-100 16.027,06 +1,2% 189,07 +46,5% Mo Fr Umsatz NYSE (Aktien) 854 Mio 973 Mio Gewinner 1.784 1.994 Verlierer 1.067 842 Unverändert 100 100

Freundlich - Der Index der Frühindikatoren war im Oktober gesunken und hatte somit die Hoffnung unter Anlegern gefestigt, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte und keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus mehr anstünde. Diese Sicht befeuerte den Aktienmarkt. Microsoft stiegen um 2,1 Prozent. Der vor drei Tagen entlassene Chef und Mitgründer des US-Unternehmens OpenAI, Sam Altman, geht zum Softwarekonzern. Nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Kaufen" kletterten Boeing um 4,6 Prozent. Bei der Citigroup (-0,2%) stand eine umfassende Reorganisation an. Laut Berichten könnten Tausende von Mitarbeitern betroffen sein. McDonalds kauft den Investor Carlyle aus ihrem Geschäft in China heraus. Die Aktie gewann 1,2 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 -0,9 4,90 47,2 5 Jahre 4,44 -0,4 4,44 43,9 7 Jahre 4,45 -1,7 4,47 48,5 10 Jahre 4,42 -1,9 4,44 53,9 30 Jahre 4,56 -2,8 4,59 59,3

Händler sprachen angesichts der Erwartung nach dem Erreichen des Zinsgipfels von unverändertem Druck auf die Renditen. Am Markt mache bereits die Debatte über Zinssenkungen verstärkt die Runde. Hier könnte das Sitzungsprotokoll der Fed im Wochenverlauf etwas mehr Klarheit schaffen, so die Hoffnung am Markt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0954 +0,1% 1,0941 1,0918 +2,3% EUR/JPY 161,90 -0,2% 162,29 162,58 +15,4% EUR/GBP 0,8746 -0,1% 0,8750 0,8751 -1,2% GBP/USD 1,2525 +0,2% 1,2504 1,2478 +3,6% USD/JPY 147,81 -0,3% 148,31 148,88 +12,7% USD/KRW 1.291,12 +0,2% 1.288,40 1.290,70 +2,3% USD/CNY 7,1040 -0,2% 7,1204 7,1315 +3,0% USD/CNH 7,1436 -0,3% 7,1655 7,1812 +3,1% USD/HKD 7,7902 -0,0% 7,7930 7,7931 -0,3% AUD/USD 0,6567 +0,1% 0,6560 0,6557 -3,6% NZD/USD 0,6056 +0,3% 0,6037 0,6034 -4,6% Bitcoin BTC/USD 37.373,13 -0,2% 37.462,88 37.228,53 +125,1%

Der Dollar-Index verlor weitere 0,5 Prozent auf ein Zweieinhalbmonatstief. Vor dem Hintergrund der Spekulationen, dass die Zinssätze in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben, falle der Greenback weiter, hieß es. Der chinesische Renmibi zog indes an. China hatte mit Saudi-Arabien ein Abkommen für einen Währungsswap bekannt gegeben. Damit sollen Bedeutung und Liquidität der Nationalwährung gesteigert und die Abhängigkeit vom Dollar verringert werden, wie es im Handel hieß.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,29 77,83 -0,7% -0,54 +0,7% Brent/ICE 81,73 82,32 -0,7% -0,59 +0,1%

Die Ölpreise stiegen um rund 2 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf das Opec-Treffen am Wochenende und die Erwartung, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Fördermengenkürzungen bis Anfang 2024 verlängern würden. Befeuert wurden die Ölpreise auch von Schlagzeilen, wonach die vom Iran gesteuerten Huthi-Rebellen im Roten Meer ein Frachtschiff entführt und mehrere Geiseln genommen haben. Damit keimte die Befürchtung auf, die Energieversorgung könnte unterbrochen werden. Denn auch viele Öltanker passieren die Wasserstraße.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.990,17 1.978,04 +0,6% +12,13 +9,1% Silber (Spot) 23,63 23,43 +0,9% +0,21 -1,4% Platin (Spot) 920,35 924,00 -0,4% -3,65 -13,8% Kupfer-Future 3,81 3,81 -0,1% -0,00 -0,0%

Der Goldpreis bewegte sich am Montag kaum. Am Dienstagmorgen zeigt er sich mit der schwächeren US-Devise im Aufwind und nähert sich der Marke von 2.000 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UKRAINE-KRIEG

Die USA haben der Ukraine trotz einer Blockade neuer Mittel im Kongress weitere Militärhilfen in Höhe von 100 Millionen Dollar zugesagt.

FORD/GENERAL MOTORS/STELLANTIS

Nach dem historischen Streik bei den großen US-Autobauern haben die Mitarbeiter den ausgehandelten Tarifverträgen zugestimmt. Zusammengenommen 64 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter der sogenannten "Big Three" stimmten für die Vereinbarungen. Die Tarifverträge würden "Rekord"-Lohnerhöhungen für die Mitarbeiter festschreiben, so die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 21, 2023 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.