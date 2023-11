Nach dem Einbruch im dritten Quartal setzt der Halbleiterkonzern U-Blox die Sparschere an. Das Thalwiler Unternehmen will die Entwicklung von Mobilfunk-Chipsätzen einstellen.Thalwil - Nach dem Einbruch im dritten Quartal setzt der Halbleiterkonzern U-Blox die Sparschere an. Das Thalwiler Unternehmen will die Entwicklung von Mobilfunk-Chipsätzen einstellen. Dies führe zu einer Wertminderung von 65 bis 70 Millionen Franken im Dezember 2023, teilte U-Blox am Dienstag in einem Communiqué mit. Zudem will der Konzern die Beschaffungsprozess restrukturieren...

