Wiesbaden - Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle ist zuletzt gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2023 erfasste die Polizei insgesamt 1,8 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit 4 Prozent oder 69.300 mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Darunter waren 219.200 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2.095 Menschen getötet wurden. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 49 (-2 Prozent) gesunken, während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 2.200 (-1 Prozent) abnahm. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr blieb mit 274.600 in etwa so hoch wie im Vorjahreszeitraum, so die Statistiker aus Wiesbaden.

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken