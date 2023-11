FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung hat am Dienstag schwer auf den Kurs der Gea Group gedrückt. Auf Tradegate handelten die Papiere zuletzt mit 32,30 Euro, ein Abschlag von gut sieben Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit rückten die jüngsten Tiefstände von unter 32 Euro wieder in Reichweite.

Kreisen zufolge hat sich der Investor Groupe Bruxelles Lambert (GBL) von 11,25 Millionen Gea-Aktien getrennt und somit seinen Anteil komplett verkauft. Der Platzierungspreis soll den Angaben zufolge 32,63 Euro je Aktie betragen. Mit Blick voraus sei damit zwar ein Aktienüberhang beseitigt, sagte ein Händler.

Charttechnisch drohe die Aktie nun aber in den seit April gültigen Abwärtstrend zurückzufallen./bek/zb