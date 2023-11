Im Oktober sind im Vergleich zum Vorjahresmonat trotz wachsender Konjunkturrisiken und den Spannungen in Nahost erneut mehr Zeitmesser ins Ausland exportiert worden.Biel - Die Schweizer Uhrenbranche bleibt auf Wachstumskurs. Im Oktober sind im Vergleich zum Vorjahresmonat trotz wachsender Konjunkturrisiken und den Spannungen in Nahost erneut mehr Zeitmesser ins Ausland exportiert worden. Der Exportrekord des Vorjahres rückt damit in Griffweite. Im Oktober 2023 stiegen die Uhrenexporte gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent auf 2,39 Milliarden Franken...

