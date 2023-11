Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX wird zum Auftakt rund 0,2 Prozent fester bei 15.932 Punkte erwartet. Damit dürfte sich der deutsche Leitindex nach dem verlustreichen Vortag etwas stabilisieren können. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetDie US-Aktienmärkte begannen die verkürzte ...

