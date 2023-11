Zum Wochenstart musste der DAX etwas Federn lassen. Am Montag ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 15.901,33 Zähler aus dem Handel. Grund dafür war der starke Einbruch der Bayer-Aktie. Am heutigen Dienstag dürfte der DAX wieder etwas höher starten. Der Broker IG taxiert ihn knapp 15 Minuten vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 15.930 Punkte. Am heutigen Dienstag stehen einige Quartalszahlen im Fokus. Es berichten unter anderem HP und Nvidia. Bei Siemens Energy ...

