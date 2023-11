Die BMW-Aktie hat sich zum Start in die neue Handelswoche etwas fester präsentiert und 0,6% auf 95,74 EUR gewonnen. Rückblick: Nach vier Verlustmonaten in Folge ist die BMW-Aktie im November wieder nach oben gedreht. Dabei legten die Notierungen im laufenden Monat bereits rund 9,3% an Wert zu und stiegen in der Spitze bis auf 96,58 EUR. Das Aufwärtstempo ...

