Hamburg (ots) -- iglo ruft für mehr Zusammensein mit Freunden auf, denn Essen verbindet- Friendsgiving-Dinner wird auch in Deutschland immer bekannter- Zusammen mit "Mit Vergnügen" auf InspirationstourFreunde sind die Familie, die man sich selbst aussucht. Iglo ruft dazu auf, die Freundschaft und das Beisammensein mit einem gemeinsamen Friendsgiving-Dinner zu feiern. Abgeleitet wird Friendsgiving von dem bekannten Thanksgiving, das in den USA traditionell Ende November mit der Familie gefeiert wird. Erfunden haben den alternativen Feiertag Studenten aus den USA, die an Thanksgiving nicht nach Hause reisen konnten.Mittlerweile wird Friendsgiving in den USA immer populärer. Der Friendsgiving Trend schwappt nun auch immer mehr nach Deutschland über und inspiriert junge Erwachsene zu einem reichhaltigen Dinner und einem schönen Abend mit Freunden.Gemeinsames Essen bringt Familie und Freunde zusammenGemeinsames Essen schafft Verbindungen. Laut einer internen, repräsentativen U&A Studie zum Thema "Needs & Occasions" von Nomad Foods stieg die Bedeutung von gemeinsamen Mahlzeiten mit Familie und Freunden während Corona rasant von 30% auf 47% an. Auch nach Corona wird dieser Aspekt weiterhin von 43% als besonders wichtig wahrgenommen. Friendsgiving spricht dieses Bedürfnis an und verknüpft Emotionen und Essen. Gemeinsames Essen ist also ein emotionales Element in Freundschaften, das die Verbindung stärkt.Sei bei der iglo Friendsgiving Week dabei!Gemeinsam kochen und schlemmen bringt richtig viel Spaß und ist schnell & easy. Zusammen mit "Mit Vergnügen" greift iglo den Friendsgiving-Trend auf und inspiriert Foodies in ganz Deutschland, statt Essen zu gehen, auch mal gemeinsam zu kochen. Außerdem versorgt iglo alle Foodie-Friends & Interessierten auf dem iglo-Instagram-Account mit Rezept-Inspiration, interessanten Tipps und einem Gewinnspiel für das perfekte Dinner mit Freunden. Schnelle und einfache Rezepte laden zum gemeinsamen Kochen mit Geling-Garantie und wertvollen, neuen Freundschafts-Erinnerungen ein. An einer festlich gedeckten Tafel mit leckeren Speisen kann dann geteilt, gelacht und auf das angestoßen werden, worauf es wirklich ankommt: Das Zusammensein mit Freunden!Hier geht es zum iglo-Instagram-Account: https://www.instagram.com/iglo_deutschland/