Globaler Marktausblick: Versicherungssektor stärkt Widerstandskraft in schwierigem Umfeld, sagt Swiss Re Institute



Das durchschnittliche jährliche Prämienwachstum dürfte in den nächsten zwei Jahren bei 2,2% liegen und damit höher ausfallen als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre (2018-2022: 1,6%)

Dank steigender Anlagerenditen und nach wie vor harter Marktbedingungen verbessert sich die Profitabilität des Versicherungssektors weiter

Wie sich die globale Wirtschaft entwickelt, hängt derzeit stark von geopolitischen Faktoren ab; das weltweite reale BIP-Wachstum dürfte laut Prognosen von 2,6% im Jahr 2023 auf 2,2% im Jahr 2024 sinken und 2025 auf 2,7% steigen

Inflation und Zinsen in den Industrieländern bleiben in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich erhöht; laut Prognose liegt die globale Inflation 2024 bei 5,1% und 2025 bei 3,4% Zürich/London, 21. November 2023 - Nach einer robusten Entwicklung im Jahr 2023 mit starkem Wirtschaftswachstum in den USA dürfte das weltweite reale BIP 2024 um 0,4 Prozentpunkte auf 2,2% sinken. Dabei entwickeln sich die grossen Volkswirtschaften unterschiedlich: Während die USA weiter wachsen, stagniert Europa, und China ringt mit strukturellen Herausforderungen im Binnenmarkt. Der Konflikt im Nahen Osten erhöht die Risiken für den makroökonomischen Ausblick. Laut der sigma-Studie «Risk on the rise as headwinds blow stronger» ist die globale Versicherungsindustrie dank ihrer gestärkten finanziellen Lage besser gegen die gestiegenen makroökonomischen und geopolitischen Risiken gewappnet. Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re: «Die essenzielle Rolle, die Erstversicherer für den Transfer von Risiken spielen, wird angesichts nachlassender wirtschaftlicher Rückenwinde und geopolitischer Unsicherheiten besonders deutlich. Vor allem dank risikogerechter Preise und höherer Anlagerenditen wird die Profitabilität der Erstversicherer weiter steigen. Allerdings dürfte es ihnen in den meisten Märkten 2024 und 2025 noch nicht gelingen, ihre Kapitalkosten zu decken, weil sich die wirtschaftliche Inflation weiterhin negativ auf die Schadenkosten auswirkt.» Laut Swiss Re Institute war der starke Arbeitsmarkt der Hauptgrund für die robuste Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr: So lagen die Arbeitslosenquoten in den USA (3,9% im Oktober) und im Euroraum (6,5% im September) trotz eines zunehmenden Arbeitskräfteangebots auf einem historisch niedrigen Stand. Dies hat die Konsumnachfrage kräftig unterstützt, insbesondere in den USA, wo die Konsumausgaben 2023 real um 2,4% steigen dürften. Dem sigma-Bericht zufolge ist der robuste Arbeitsmarkt jedoch kein Zeichen für einen neuen Aufschwung, sondern ein Hinweis auf die verzögerte Wirkung der Geldpolitik, die sich an den Arbeitsmärkten oft erst später bemerkbar macht als in anderen Bereichen der Wirtschaft. Rezessionsrisiko in Europa höher als in den USA Der Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2023 verursacht zusätzliche Risiken für die Weltwirtschaft. Mit Inflationsraten über dem Zielwert und einer vorerst robusten Konjunktur in einigen Industrieländern dürften die Zentralbanken noch mindestens für die nächsten zwei Jahre bei ihrer restriktiven Zinspolitik bleiben. Charlotte Mueller, Chief Economist Europe von Swiss Re: «Die Auswirkungen der höheren Zinsen sind noch nicht voll in der Realwirtschaft angekommen. Höhere Kapital- und Arbeitskosten werden die Gewinnmargen der Unternehmen zunehmend aufzehren. Das könnte zu Entlassungen führen. Europas Wirtschaft wird sich in den kommenden zwei Jahren am schwächsten entwickeln, und einige grosse Volkswirtschaften wie Deutschland schrumpfen bereits.» Anlageergebnisse wichtigere Komponente für Versicherungserfolg In der Sach- und Haftpflichtversicherung wird eine weitreichende Neubewertung des Versicherungsrisikos im Jahr 2023 dazu führen, dass das globale Prämienvolumen in 2023 um schätzungsweise 3,4% und in den Jahren 2024 und 2025 um jeweils 2,6% wachsen wird. Die Auswirkung der wirtschaftlichen Inflation auf die Schäden dürfte im Verlauf der Jahre 2024 und 2025 weiter abnehmen. Die Eigenkapitalrendite (ROE) als Mass für die Profitabilität in der Nichtleben-Versicherung wird den sigma-Ergebnissen zufolge 2024 und 2025 auf rund 10% steigen und damit deutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt von 6,8% liegen. Gründe für die zunehmende Profitabilität sind die gestiegenen Anlagerenditen aufgrund des höheren Zinsniveaus und die Verbesserung der Underwriting-Ergebnisse aufgrund risikogerechter Prämiensätze in den gewerblichen wie auch in den privaten Sparten. Die Anlagerenditen im Nichtleben-Segment haben 2023 3,3% überschritten und werden 2024 weiter auf rund 3,7% und 2025 auf 3,9% steigen. Zudem profitiert das Underwriting von der rückläufigen Inflation sowie verbesserten Konditionen. Das dürfte dazu führen, dass die Auswirkungen der Inflation auf die Schadenkosten immer weiter abnehmen. Hohe Zinsen, höhere Nachfrage: 4 Bio. USD Sparprämien in 2033 Auch der globalen Lebensversicherungsbranche kommt die Anpassung an die neue Normalität mit höheren Zinsen zugute. Swiss Re Insitute erwartet in den kommenden zwei Jahren ein starkes Wachstum bei Sparprodukten, weil die wachsende globale Mittelschicht bei der Vorsorgeplanung sich zunehmend auch Versicherern zuwendet. Dem sigma-Bericht zufolge vollzieht sich beim Prämienwachstum eine robuste Erholung, wobei das Gesamtprämienvolumen, das 2022 um 0,7% gesunken war, 2023 real um 1,5% und mittelfristig noch stärker steigen dürfte (2024-2025: 2,3%). Wachstumsmotor sind hierbei vor allem die Schwellenländer (+5,1%), aber auch die Industrieländer (+1,3%) tragen zu der Entwicklung bei. Im Jahr 2022 wurden weltweit Sparprämien in Höhe von rund 2,3 Bio. USD gebucht. Diese Summe soll laut Prognose des Swiss Re Institute bis 2033 auf 4,0 Bio. USD steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von real 2,7% entspricht. Dies wären in den kommenden zehn Jahren 1,7 Bio. USD an zusätzlichen Sparprämien - ein Anstieg der Neugeschäftsprämien um 65% im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahrzehnten. Swiss Re Institute hat seine Wachstumsprognose für die kommenden zehn Jahre deutlich angehoben, vor allem weil die vergangenen 20 Jahre durch die globale Finanzkrise, die Tiefzinsphase und die Pandemie belastet waren. Tabelle 1: Prognosen für reales BIP-Wachstum und VPI-Inflation, 2022 bis 2025F 2022 2023S 2024P 2025P Reales BIP-Wachstum, Jahresdurchschnitt Weltweit 2,8% 2,6% 2,2% 2,7% USA 2,1% 2,4% 1,1% 1,9% Grossbritannien 4,5% 0,5% 0,2% 1,2% Euroraum 3,4% 0,4% 0,3% 1,2% Japan 1,1% 2,0% 1,0% 0,9% China 3,0% 5,1% 4,5% 4,4% Inflation, Gesamt-VPI, Jahresdurchschnitt Weltweit 7,9% 5,9% 5,1% 3,4% USA 8,0% 4,2% 2,7% 2,4% Grossbritannien 9,0% 7,4% 3,3% 2,3% Euroraum 8,4% 5,6% 2,7% 2,1% Japan 2,5% 3,2% 2,7% 1,7% China 2,0% 0,6% 1,8% 2,0%

Quelle: Swiss Re Institute, Bloomberg Tabelle 2: Prognostiziertes reales Prämienwachstum Gesamt Nichtleben Leben 2023S 2024-25P 2023S 2024-25P 2023S 2024-25P Welt 1,5% 2,2% 1,4% 2,1% 1,5% 2,3% Industrieländer Alle 0,4% 1,6% 1,0% 1,7% -0,6% 1,3% Nordamerika 0,7% 1,3% 0,9% 1,5% 0,1% 0,5% Westeuropa -0,4% 1,7% 1,1% 2,0% -1,8% 1,5% Asien/Pazifik 0,7% 2,3% 1,9% 2,8% 0,2% 2,2% Schwellenländer Alle 6,4% 4,8% 3,4% 4,1% 7,6% 5,1% Ausser China 3,0% 3,5% 1,0% 2,7% 3,9% 4,1% China 9,3% 6,0% 5,6% 5,6% 10,0% 5,7%

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

