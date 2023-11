Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.920 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der deutsche Aktienmarkt könnte vorerst weiter auf dem aktuellen Kursniveau konsolidieren", prognostiziert Experte Andreas Lipkow. Es fehle an Handelsimpulsen und nachhaltig positiven Konjunkturnachrichten: "Die Handelsvorgaben aus den USA sind zu speziell auf die Technologiesektoren beschränkt und färben nur eingeschränkt auf die europäischen Unternehmen ab", so Lipkow. Die größten Gewinne gab es am Morgen bei Rheinmetall. Papiere des Rüstungskonzerns lagen kurz nach Handelseröffnung rund 5,5 Prozent im Plus.



Rheinmetall hatte am Morgen mitgeteilt, dass das Unternehmen mit weiterhin steigenden Umsätzen und Gewinnen rechnet. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0961 US-Dollar (0,18 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9124 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 81,94 US-Dollar, das waren 38 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

