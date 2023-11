Mannheim (ots) -AFRY, eines der führenden Unternehmen für Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen, hat mit BIMetrix eine neuartige Methode entwickelt, mit der sich automatisiert Ökobilanzierungen (Life Cycle Assessments, LCA) auf Basis von BIM-Modellen erstellen und dreidimensional visualisieren lassen. Sie ist universell auf alle Bereiche, Projektgrößen und Leistungsphasen der Baubranche anwendbar.BIMetrix nutzt IFC-Daten von BIM-Modellen und integriert Daten aus GIS (Geografische Informationssysteme) sowie Umweltproduktdeklarationen (EPDs) aus Ökodatenbanken, um automatisiert Ökobilanzierungen für Bauprojekte zu erstellen. So reduziert BIMetrix die Bearbeitungszeit verglichen mit herkömmlichen Methoden signifikant und ist damit schon in Frühphasen von Bauprojekten anwendbar, wenn das Potenzial zur Reduzierung von CO2-Emissionen noch am größten ist.BIMetrix eignet sich zudem für alle Bereiche des Bauwesens und Projektgrößen, weil die Methode Hunderte von BIM-Modellen automatisiert analysieren kann. Die Ergebnisse werden in einer dreidimensionalen Umgebung visualisiert. Damit können Verantwortliche Treibhauspotenzial-Hotspots und Optimierungspotenziale auf einen Blick identifizieren und detailliert untersuchen.BIMetrix ist für die Verarbeitung von BIM-IFC-Modellen entwickelt und integriert sich ideal in OpenBIM-Workflows. Dadurch ist die Methode beliebig skalierbar. Sie ist nicht an eine spezifische Software gebunden und konform zu den europäischen Normen EN 15978 und EN 15804 für Ökobilanzen."Bisher bleibt das Potenzial zur Reduzierung von CO2-Emissionen in der Baubranche oft ungenutzt. Mit BIMetrix wollen wir das entschieden ändern", erklärt Felix Hermann, BIM- Engineer, Sustainability Head BU Transportation Germany bei AFRY. "Drei Aspekte waren uns bei der Entwicklung besonders wichtig: Erstens größtmögliche Automatisierung, um den Aufwand soweit möglich zu reduzieren, zweitens Skalierbarkeit, sodass sich die Methode auch für sehr große Projekte eignet, und drittens eine intuitive, verständliche Visualisierung der Ergebnisse. Nachdem wir BIMetrix in mehreren Großprojekten praxisnah getestet haben, können wir sagen, dass wir damit erfolgreich waren."Unter Anwendung der BIMetrix-Methode konnte AFRY der DB Netz AG aufzeigen, wie automatisierte Ökobilanzierungen von Projekten in der Schieneninfrastruktur umgesetzt werden können.Über AFRYAFRY bietet Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen an, um den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft voranzutreiben.Unsere 19.000 engagierten Expertinnen und Experten für Infrastruktur, Industrie und Energie legen den Grundstein für zukünftige Generationen.Making Futurehttps://afry.com/de-deFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Felix Hermann, BIM- Engineer, Sustainability Head BU Transportation Germany+49 173 97 89 840, felix.hermann@afry.comMaria Holschuh, Head of Marketing & Country Communications+49 173 46 84 631, maria.holschuh@afry.comOriginal-Content von: AFRY Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168662/5653979