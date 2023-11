XRP News: Diese Faktoren könnten laut Krypto-Experten einen XRP-Preis von 10 Dollar ermöglichen

Auch wenn der XRP Kurs aktuell eine leichte Abwärtskorrektur durchführt, so begann die aktuelle Woche gestern doch mit einem ordentlichen Aufwärtstrend für Ripples nativen Token. So ist die Kryptowährung aktuell zwar mit 1,50 % im Minus, konnte jedoch gestern zeitweise auf 0,6279 US-Dollar pro Token steigen. Ein Blick auf den Monatskurs verrät zudem, dass XRP noch immer 17,86 % im Plus ist. Kein Wunder also, dass immer mehr Anleger ein reges Interesse an der Kryptowährung zeigen.

Mehr und mehr Krypto-Händler fragen sich außerdem, welche Schlüsselereignisse in der Zukunft nicht nur für einen Preisanstieg sorgen, sondern in den kommenden Jahren XRP an die 10-Dollar-Marke hin oder gar darüber hinaus bringen können. Wir werfen in den kommenden Zeilen einen Blick darauf und verraten, wie sich der Krypto-Markt entwickeln könnte.

SEC vs. Ripple: Klarer Sieg für Krypto-Unternehmen

Eine Möglichkeit, die den XRP-Preis langfristig und vor allem schnell in Richtung der 10-Dollar-Marke treiben könnte, wäre ein vollständiger Sieg von Ripple Labs gegen die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC). Derzeit befindet sich das Krypto-Unternehmen in einem Rechtsstreit mit der SEC und konnte in den letzten Monaten einige Teilsiege gegen die Aufsichtsbehörde erringen.

Derzeit versucht die SEC jedoch, einen Vergleich in Höhe von 700 Millionen US-Dollar mit Ripple auszuhandeln. Alle Augen der Krypto-Welt schauen nun gespannt auf diese Entwicklungen. Abhängig davon, wie stark das Krypto-Unternehmen diesen Betrag nach unten handeln kann - oder ob überhaupt kein Vergleich eingegangen wird - könnte sich der XRP Kurs in Zukunft entwickeln. Zwar weisen viele Faktoren darauf hin, dass Ripple wohl dem Vergleich zustimmen wird und keinen weiteren Rechtsstreit riskieren möchte, doch ist die Höhe der Summe entscheidend.

So meldete sich bereits Anfang November der Pro-XRP-Anwalt John E. Deaton über X (ehemals Twitter) zu Wort und erklärte, dass viele Faktoren derzeit für einen Sieg von Ripple sprechen. Würde das Krypto-Unternehmen weniger als 20 Millionen US-Dollar für den Vergleich zahlen müssen, würde dies als großer Sieg gezählt werden.

The people who've argued that the SEC got a 50-50 victory in the @Ripple case are wrong. It was more like 90-10 in Ripple's favor. If Ripple ends up paying $20M or less it's a 99.9% legal victory. https://t.co/Xe6SYBiTCJ - John E Deaton (@JohnEDeaton1) November 4, 2023

Bisher konnte der XRP Kurs jedes Mal einen starken Aufstieg erfahren, wenn ein Teilsieg durch Ripple errungen wurde. Würde ein (beinahe) vollständiger Sieg eintreten, so könnte alleine diese Nachricht den aktuellen XRP-Preis über die Marke von einem US-Dollar bringen. Gleichzeitig würden weitere Grundlagen für stärkere Kursanstiege in der Zukunft geschaffen.

XRP Gerüchte: Ripple mit baldigem Börsengang?

Bereits seit einiger Zeit halten sich in der Krypto-Welt die Gerüchte, dass Ripple am Planen eines Börsengangs sei. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, könnte sich dies besonders stark im XRP-Pries widerspiegeln.

Erst letzte Woche gab die Wall Street-Veteranin Linda Jones ein Interview, in dem sie sich bezüglich dieses Gerüchts äußerte. So geht sie davon aus, dass Ripple Labs bereits im Jahr 2024 an die Börse gehen wird.

Here is my interview with Linqto today. We talked about when Ripple might go public, my back of the envelope calculation for what the stock might be worth and potential acquisition targets. xrp xrparmy ripple Uphold linqto @linqto polysign preipo privateequity… - Linda P. Jones (@LindaPJones) November 17, 2023

Zuvor erklärte Jones, dass das Krypto-Unternehmen eine Bewertung von wahrscheinlich um die 107 Milliarden US-Dollar erhalten werde, was wiederum einen Aktienkurs von etwa 600 US-Dollar darstellen würde. Ein direkter Vergleich mit dem aktuellen Kurs von XRP zeigt eine große Diskrepanz zu dem Aktienwert, was sich allerdings schnell anpassen könnte.

So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass XRP innerhalb weniger Monate nach dem Börsengang nicht nur einen starken Kursanstieg verzeichnen könnte, sondern sogar die 10-US-Dollar-Marke überschreiten wird. Dies wäre laut Jones eine sinnvolle und klare Bewertung von Ripple und den verschiedenen Produkten des Unternehmens.

Stärkerer Ripple-Anteil bei grenzüberschreitendem Zahlungsverkehr

Ein weiterer Faktor, der den XRP-Preis langfristig nach oben treiben könnte, wäre ein Gewinn von Ripple am Markt des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Schließlich stellt das Zahlungsverkehrs- und On-Demand-Liquiditätsprodukt (ODL) des Krypto-Unternehmens den nativen Token in den Mittelpunkt. Je stärker also Nachfrage und Akzeptanz für dieses Ripple-Produkt zunimmt, desto stärker präsentiert sich auch XRP, was wiederum einen höheren Wert des Krypto-Coins bringt.

Dies glaubt zumindest Shannon Thorp, Manager bei dem Finanzunternehmen Wells Fargo. So geht Thorp davon aus, dass der XRP-Preis sogar rein theoretisch über 500 US-Dollar pro Token erreichen könnte, wenn die Präsenz des Krypto-Coins im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr deutlich anwächst. Der Zahlungsverkehr wird im Jahr 2027 bereits ein Volumen von 250 Billionen US-Dollar überschreiten, was wiederum Ripple nutzen könnte.

From the 2023 New Value Report by Ripple



$250T is expected by 2027 just in cross-border payments!



A $500 XRP price just doesn't seem like enough to facilitate that amount. $xrp xrpisnotasecurity pic.twitter.com/HvIIp0vIiD - Shannon Thorp (@thorpshannon87) September 11, 2023

Derzeit treibt das Krypto-Unternehmen bereits Überweisungen im asiatischen Finanzraum an, nachdem SBI remit die Kryptowährung XRP als Brückenwährung eingeführt hat. So werden in dieser Region schon jetzt schnelle und kostengünstige Überweisungen dank XRP durchgeführt.

Bitcoin-Spot-ETFs erhalten Genehmigung durch SEC

Ein weiterer Faktor, von dem allerdings nicht nur XRP, sondern alle Kryptowährungen profitieren werden, sind die schon bald erwarteten Genehmigungen für Bitcoin-Spot-ETFs. Entsprechende Anträge wurden unter anderem von den Finanz-Giganten BlackRock und Fidelity in den USA gestellt und könnten schon bald durch die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC genehmigt werden. Sollte dies der Fall sein, so könnten Milliarden an US-Dollar auf den Krypto-Markt kommen - BlackRock alleine arbeitet mit einem Pool von fast neun Billionen US-Dollar.

