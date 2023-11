Ripple News: Keine Impulse, Gefahr für XRP - Trader investieren 1,25 Mio. $ in Bitcoin ETF Token

Der digitale Währungsmarkt notiert in seiner Gesamtheit fester, obgleich einige Altcoins deutlich verlieren. SOL notiert in den letzten 24 Stunden rund 6 % im Minus, auch bei Chainlink, Polygon oder Avalanche fallen die Gewinnmitnahmen mehr als deutlich aus. Demgegenüber notieren Bitcoin und Ethereum deutlich fester - bei XRP fallen die Verluste mit rund 1,3 % in den letzten 24 Stunden moderat aus.

Dennoch ist dies bei einem Blick auf das Big Picture nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Denn XRP verlor schon in den letzten sieben Tagen 8 % seines Werts und ist damit der schwächste Top 10 Coin. Aktuell notiert der Kurs erneut auf 0,61 $.

Es mangelt schlichtweg an Impulsen. Die Stimmung ist nicht schlecht, von Euphorie jedoch weit entfernt. Der Kurs bröckelt langsam weg. Dies birgt Gefahr. Denn ähnlich stellte sich die Entwicklung nach dem Ripple-Urteil dar, nachdem der anfängliche Ausbruch rasant abverkauft wurde und der Kurs im Anschluss langsam, aber sicher zurück in die etablierte Seitwärtsrange kehrte.

Gänzlich anders sieht die Stimmung beim Bitcoin ETF Token aus. Der Bitcoin-ETF ist das Trendthema im November 2023. Ergo haben Trader jetzt 1,25 Millionen $ in BTCETF investiert.

Gewinnmitnahmen bei XRP - kommt der Abverkauf?

Moderate Kursverluste in den letzten 24 Stunden, deutliche Gewinnmitnahmen in den vergangenen zwei Wochen. XRP korrigiert nach einer bullischen Rallye wieder. Noch will es einfach nicht klappen, den XRP Kurs über die psychologisch wichtige Kursmarke von 1 $ zu treiben.

Der XRP Kurs nähert sich dem Support bei 0,58 $. Der MACD-Indikator gibt ein uneinheitliches Bild. Dennoch notiert das Histogramm im roten Bereich und auch die MACD-Linien sind wieder bearish überkreuzt. Zuletzt ließ das Volumen deutlich nach und unterstützt die Einschätzung, dass es schlichtweg an Impulsen mangelt.

Trader wenden sich anderen Altcoins zu, Solana, Cardano oder Chainlink liegen im Trend, XRP eben nicht.

Bitcoin ETF Token erreicht 1,25 Millionen $ - bullisches Momentum

Dass es grundsätzlich nicht an Dynamik mangelt, sondern wir hier ein XRP-spezifisches Problem sehen, offenbart der folgende Krypto-Presale. Denn grundsätzlich bedarf es für erfolgreiche Presales Risikobereitschaft und ein bullisches Marktsentiment. In wenigen Tagen konnte der Bitcoin ETF Token mehr als 1 Million $ einsammeln und stellt damit eine enorme Anziehungskraft unter Beweis.

Rund 1,25 Millionen wurden mittlerweile in den Bitcoin ETF Token investiert. Die nächste Preiserhöhung findet in rund drei Tagen statt. Somit könnte bei der Analyse etwas Eile geboten sein.

Ist der Bitcoin ETF Token jetzt besser als XRP?

In der aktuellen Krypto-Landschaft könnte der Bitcoin ETF Token (BTCETF) kurzfristig ein größeres Potenzial bieten als XRP. Dies liegt hauptsächlich daran, dass der BTCETF direkt vom anhaltenden Hype um den erwarteten Bitcoin-Spot-ETF profitiert. Der ERC-20-Token BTCETF wurde konzipiert, um die bevorstehende Einführung von Bitcoin-ETFs auf US-Finanzmärkten zu feiern. Anleger können diesen Token in einen speziell entwickelten Smart Contract einsetzen, um passive Einkünfte zu generieren. Denn Staking ist für eine APY von aktuell über 200 % bereits im Vorverkauf möglich.

Das Besondere am Bitcoin ETF Token ist die enge Verbindung mit den realen Entwicklungen im Bitcoin-ETF-Bereich, was ihm eine besondere Relevanz im Schlussquartal 2023 verleiht. Hinzu kommt, dass die Tokenomics von BTCETF so gestaltet sind, dass sie von Natur aus deflationär ist- mit einem geplanten Burning von 25 % aller Token. Diese Strategie könnte kurzfristig zu einem attraktiveren Wachstumspotenzial im Vergleich zu XRP führen. Staking & Deflation - zwei Facetten, die XRP einfach nicht bietet. Zugleich bietet der Bitcoin ETF Token mit Hype-Potenzial und überschaubarer Marktkapitalisierung auch die Chance auf überdurchschnittliche Renditen.

Zum Bitcoin ETF Token

