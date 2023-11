MorphoSys - seit der "zu grossen" oder besser gesagt für MorphoSys mit 1,7 Mrd USD zu teuren Übernahme des amerikanischen Biotech-Unternehmens Constellation Pharmaceuticals nur noch ein Schatten der alten Börsenbewertung, schien die Ernte Gestern um 22:27 Uhr zum Greifen nah - nachbörslich plus 30%. Warum? Studiendaten "DER" Phase III Studie mit Pelebresib sollten laut MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) so überzeugend sein, dass man Mitte 2024 bei FDA und EMA die Zulassung beantragen will. Und zuerst feierte man nachbörslich die Studienergebnisse mit einem Kurssprung von Plus 30%. Und wenig später ...

Den vollständigen Artikel lesen ...