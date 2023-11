Gardelegen (ots) -Infanteriekräfte der Panzerbrigade 21 "Lipperland" üben erstmals vom 20.11.2023 bis 08.12.023 im Gefechtsübungszentrum Heer das hochintensive Gefecht der Mittleren Kräfte. In der Lehr- und Versuchsübung werden in mehreren Gefechtsbildern die Fähigkeiten der "Mittleren Kräfte" dargestellt werden. Dabei zeigt das "Arbeitstier der Infanterie", das Gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug (GTK) "Boxer" sein Leistungsvermögen. Zukünftig wird der "schwere Waffenträger Infanterie" mit einer 30-Millimeter-Maschinenkanone die Feuerkraft der Bataillone erheblich steigern."Mittlere Kräfte" sind eine neue Kräftekategorie, die ausschließlich auf radbewegliche Gefechtsfahrzeuge baut. Radbewegliche Kräfte zeichnet besonders aus, dass sie eigenbeweglich schnell in ein Einsatzgebiet verlegen können. Sie bieten eine effektive, schlagkräftige Kombination aus Wirkungsmöglichkeiten, Mobilität und Schutz. Im Konfliktfall können sie als schnell verlegbarer und durchsetzungsfähiger Kräfte die notwendige Zeit zum Einsatz weiterer, vor allem schwerer Panzerkräfte, verschaffen.Die Panzerbrigade 21 "Lipperland" ist die erste Brigade des Deutschen Heeres, die der neuen Kräftekategorie "Mittlere Kräfte" zugeordnet ist. Herzstück der neuen Brigade bilden neben dem Jägerbataillon 1 aus Schwarzenborn, das Jägerbataillon 91 aus Rotenburg/Wümme sowie das Jägerbataillon 413 aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, die Übung am Mittwoch, den 29. November 2023 zu begleiten.Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Dienstag, den 28. November 2023, 10 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Panzerbrigade 21.Pressekontakt:Panzerbrigade 21 "LIPPERLAND"PresseoffizierTelefon: +49 5237-91-2210E-Mail: pzbrig21pressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5654020