Den Pumuckl kennen und lieben Groß und Klein. Und schon jetzt ist die RTL+ Neuauflage der Kult-Serie von der Produktionsfirma NEUESUPER, gefördert durch FilmFernsehFonds Bayern, ein Riesen-Erfolg. So erreichte die Ende Oktober gestartete Kino-Preview über den Constantin Film Kino Verleih mit drei ausgewählten Episoden schon nach kurzer Zeit die Spitze der Kino-Charts in Bayern und Platz 5 in ganz Deutschland mit bisher mehr als 350.000 Besuchern.Ab dem 11. Dezember 2023 gibt es endlich alle 13 Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf RTL+ zu sehen. In der Weihnachtszeit, ab dem 25. Dezember, können sich die Fans auf die Folgen als Free-TV-Premiere bei RTL im Nachmittagsprogramm freuen. Und zum Jahresabschluss folgen ab dem 31. Dezember Ausstrahlungen bei TOGGO, in der TOGGO App und auf toggo.de - so bezaubert der Pumuckl alle Altersgruppen auf unterschiedlichsten Wegen mit seinem unwiderstehlich frechen Charme.Florian Brückner ("Der Boandlkramer und die ewige Liebe") übernimmt die Rolle von Meister Eders Neffen Florian. Regie führt Marcus H. Rosenmüller. Die Figur des "Pumuckl" wurde behutsam und liebevoll modernisiert. Das Schauspiel und die Stimme von Kabarettist Maximilian Schafroth sind die Vorlage für die Animation des Kobolds. Für Pumuckls Stimme wurde zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels KI die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt. Auf RTL+ werden beide Stimmversionen zum Streamen bereitstehen.Previews von 3 Folgen (die Kinofolgen) in beiden Stimmvarianten finden Sie HIER.Wie der Pumuckl zu RTL Deutschland kam, und wie nach und nach die Vision einer alle bezaubernden Neuauflage Wirklichkeit wurde, erzählt Produzent Korbinian Dufter HIER.In Gastrollen sind zu sehen: Ilse Neubauer und Hans Stadlbauer (beide spielten bereits in der Original-Serie mit, Ilse Neubauer sogar die gleiche Rolle), Eko Fresh, Katharina Thalbach, Matthias Bundschuh, Andreja Schneider, Max von Thun, Emilia Lauterbach, Simon Pearce, Hanna Plaß, Milan Peschel sowie Maxi Schafroth (als Herr Lammblauh in Folge 13). Alle Gastrollen und ausführliche Episodeninhalte finden Sie in der PRESSEMAPPE.Die Schauspieler Florian Brückner und Maxi Schafroth sowie Regisseur Marcus H. Rosenmüller stehen gerne für Interviews zur Verfügung.Zusätzlich zu den 13 neuen Folgen können sich die Fans ab dem 11. Dezember 2023 auf die zweiteilige Dokumentation "Aus dem Leben eines Kobolds" und neue Hörspiele zur Serie in der All Inclusive Entertainment App von RTL+ freuen. Ausgewählte Zitate aus der Doku:Florian Brückner / Schauspieler:"Es war für mich völlig, neu mit jemandem zu spielen, der nur zu hören, aber nicht zu sehen war. Technisch war es dann eine Herausforderung, den Blick so zu halten, dass er nicht weit in der Tiefe verloren geht. Daher bewegte ich immer leicht die Augen von oben nach unten und umgekehrt. Das glaube ich, hat der 'alte Eder' ähnlich gemacht."Maxi Schafroth / Schauspieler:"Florian 'Flocki' Brückner strahlt die "edersche" Wärme aus wie kein anderer. Ich war echt platt. Außerdem kenne ich niemanden, der so gut auf einen leeren Punkt schauen kann. Florian kann einen leeren Punkt anspielen und man sieht in seinem Gesicht, dass er einen Spielpartner hat. Das haben wir aber auch erst finden müssen und irgendwann haben wir eine so gute Verbindung gehabt, dass wir uns nicht mehr beim Spielen sehen mussten. Wir haben viel improvisiert. Der Rosi hat einen tollen Blick dafür, wo die magischen Momente liegen, wie das visualisiert wird und wie das Timing sein muss."Marcus H. Rosenmüller (genannt Rosi) / Regisseur:"Die zwei, den Flori und den Maxi, als Neubesetzung zu haben, ist ein großes Glück."Eko Fresh / Gastrolle als DHL-Bote:"Es ist eine ganz besondere Ehre, hier mit dabei zu sein. Das Set alleine ist schon sehr beeindruckend. Ich bin überwältigt. ... Ich bin einfach froh, dabei zu sein, auch wenn ich ein Exot bin."Weitere Zitate aus der Doku finden Sie im Media Hub.