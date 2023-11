NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 320 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner seien auf bestem Wege, das Konzernergebnis im laufenden Jahr mehr als zu verdoppeln, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit einer Verdopplung der Aktienrückkäufe. Auf dieser Basis verdienten die Papiere einen Bewertungsaufschlag, so Kett./ag/tih

