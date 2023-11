Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

UPDATE GBC MITTELSTANDSANLEIHEN INDEX (GBC MAX)



GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) nach schwierigem Marktumfeld wieder mit robuster Performance - Platzierungsvolumen im Mittelstandsanleihensegment legt wieder zu



Entwicklung des GBC MAX



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 130 konnte der Qualitätsindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) seine relativ stabile Entwicklung nach dem durch das herausfordernde Marktumfeld ausgelösten Tief von rund 128 Indexpunkten weiter fortsetzen.



Wie der Gesamtmarkt der Mittelstandsanleihen, war auch unser Qualitätsindex in den vergangenen Quartalen von den sich deutlich verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (starke Zinswende, schwierige konjunkturelle Lage, Inflationsdruck etc.) betroffen, die zu einem deutlichen Kurssturz unseres Index rund um den August-Monat geführt haben.

Neben dem sich deutlich verschlechterten Marktumfeld hat auch die Krise auf dem Immobilienmarkt und die Schieflage einzelner Emittenten des Bondsegments den Mittelstandsanleihensektor deutlich belastet. Gerade die Immobilienbranche hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark über den Mittelstandsanleihenmarkt finanziert bzw. refinanziert.

Nach dem Umfeld bedingten "Kursrutsch", hat sich unser Anleiheindex spürbar erholt und konnte seit seinem Tiefstand (Indexstand am August-Tief: 128,02) bis zum heutigen Tage wieder eine relativ robuste Indexentwicklung verzeichnen.



In Bezug auf das allgemeine Mittelstandsanleihensegment lassen sich erste Anzeichen für eine Verbesserung der Marktlage erkennen. So hat eine Marktstudie der IR-Beratungsgesellschaft Ir.on (zum KMU-Anleihemarkt) gezeigt, das im ersten Halbjahr 2023 acht Mittelstandsanleihen im Gesamtvolumen von 283,5 Mio. EUR herausgegeben und platziert wurden und damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (1. HJ 2022: Neun Platzierungen über insg. 247,6 Mio. EUR). Parallel hierzu stieg die Platzierungsquote in den ersten sechs Monaten des aktuellen Jahres auf 93,0% (1. HJ 2022: 65,5%) an.

Aufgrund des schwierigen Marktumfelds beträgt die Performance unseres GBC MAX für das laufende Jahr -4,72% (YTD-Performance). Entgegengesetzt hierzu gestaltete sich die Long-Run-Performance des Mittelstandsanleiheindex unverändert positiv. So befindet sich der Anleiheindex seit seiner Auflage (01.02.2013) trotz des schwierigen Marktumfelds weiterhin mit einem Wertzuwachs von immerhin +12,82% solide im Plus.



Änderungen seit dem letzten Index Update im April 2023

Der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) ist basierend auf unseren Recherchen weiterhin der einzige Qualitätsanleihenindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen. Seit unserem letzten Index-Update im April 2023 wurden 11 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 11 Anleihen den Index verlassen.



Somit befinden sich aktuell 34 Unternehmensanleihen und sonstige Wertpapiere im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) stellt aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur dar, um den deutschen Anleihensektor für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz umfassend abzudecken bzw. abzubilden.



Die größten Positionen des GBC MAX (vor Neuanpassung) stellen im November 2023 die Anleihen der Adler Real Estate AG, der Vossloh AG, der Media and Games Invest SE, der Deutsche Rohstoff AG und der Bilfinger SE dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt rund 28,2% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 71,8% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche gewichtete Effektivrendite des aktuellen Portfolios beträgt 5,31% bzw. 10,58%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 2,91 Jahre.

Anleihe im Fokus: Semper idem Underberg AG



"Interessante Anleihe eines Traditionskonzerns im stabilen Spirituosenmarkt"



Die Semper idem Underberg AG ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach, PITÚ, St. Hubertus-Tropfen und weiteren Spirituosen vereint der Underberg-Konzern ein breites Spektrum an alkoholischen Getränken unter sich, welche vor allem in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen. Mit der Marke "Underberg" hat der Konzern mit einem Marktanteil von 23,0% die Marktführerschaft im Bittermarkt inne.

Daneben zählt die Marke "Asbach" zu den führenden Marken (Top-3-Marktposition) im Segment Weinbrand mit einem Marktanteil von 16,0%, und wächst als einzige Marke innerhalb dieses Segments. Eine besonders starke Marktposition besitzt die Marke "PITÚ" im Bereich Cachaça mit einem Marktanteil von 83,1%. Auch diese Nischen-Marke hat sich gemäß unserer Analyse in der Vergangenheit deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt.



Durch ihre erfolgreiche Mehrmarkenstrategie konnte der Umsatz des Konzerns in den letzten Jahren jährlich im Durchschnitt um 7,0% (CAGR zwischen 2017/18 - 2022/23) wachsen. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen (Inflationsdruck, höheres Zinsniveau, Energiekrise etc.) wurde der Konzernumsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 im Vergleich zum Vorjahr moderat um 3,0% auf 145,18 Mio. EUR (VJ: 140,97 Mio. EUR) gesteigert. Damit hat sich die Underberg-Gruppe wirtschaftlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt, der im entsprechenden Zeitraum einen Rückgang um 2,0% verzeichnete.



Bedingt durch das schwierige Marktumfeld (Kostendruck v.a. im Material- und Personalaufwandsbereich) musste jedoch ein operativer Ergebnisrückgang hingenommen werden. So sank das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 9,4% auf 11,60 Mio. EUR (VJ: 12,80 Mio. EUR), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,0% (VJ: Adj. EBITDA: 9,1%) entspricht.

Auf Basis der zuletzt veröffentlichten Jahreszahlen 2022/23 ergibt sich für die emittierte Anleihe ein Zinsdeckungsgrad (Adj. EBITDA/Zinsaufwendungen) von 2,4 und damit ein solides Zinsdeckungsniveau.



Die Underberg-Gruppe ist auch künftig bestrebt, seinen Wachstumskurs mithilfe der Weiterentwicklung und Ergänzung des Produktportfolios fortzusetzen. So hat die Gruppe viele verschiedene Produktvariationen auf den Markt gebracht, um die steigendende Nachfrage nach Mix-Getränken und alkoholfreien Getränken zu bedienen. Beispielsweise wurden viele Ready-to-drink und Ready-to-serve Produkte mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen auf Basis der traditionellen Spirituosen auf den Markt gebracht. Zudem konnte das Unternehmen kürzlich den ersten alkoholfreien Cachaça auf den europäischen Markt einführen, um verstärkt von der wachsenden Nachfrage nach alkoholfreien Getränken zu profitieren.

Aufgrund der guten strategischen Ausrichtung des Spirituosenkonzerns und des konsequenten Ausbaus der Marktpositionierung, rechnen wir auch zukünftig mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum der Gruppe oberhalb des Gesamtmarktniveaus.



Wir stufen die Underberg-Anleihe auf Basis des robusten Geschäftsmodells und den überzeugenden Anleihekonditionen (Kupon: 5,50%; Effektivrendite: 4,81%) für professionelle Anleger als überdurchschnittlich attraktiv ein. Darüber hinaus wurde diese zuletzt begebene Underberg-Anleihe auch in unseren Qualitätsindex GBC MAX aufgenommen.



*Hinweis gemäß Finanzanalyseverordnung: Bei dem analysierten Unternehmen / der Anleihe sind die folgenden möglichen Interessenskonflikte gemäß Katalog möglicher Interessenkonflikte gegeben: Nr. (5a;11). Ein Katalog möglicher Interessenskonflikte ist auf folgender Webseite zu finden: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung







