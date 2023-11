EQS Newswire / 21.11.2023 / 10:00 CET/CEST

MARSHALLINSELN - Media OutReach - 21. November 2023 - In gerade einmal 10 Monaten seit ihrer Einführung hat Blofin einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem sie sich den 25. Platz bei CoinMarketCap sicherte und sich somit als eine der am schnellsten wachsenden Derivatbörsen etabliert. Darüber hinaus hat Blofin ihre Marktpräsenz gefestigt, indem sie zuvor bereits eine Top 6-Platzierung bei CoinGecko erreichte. Mit mehr als 240 verfügbaren unbefristeten Terminkontrakten weist die Plattform ein beeindruckendes 24-Stunden-Handelsvolumen von mehr als 5 Mrd. Dollar auf.



Die Platzierungen von Blofin bei CoinMarketCap und CoinGecko

Diese bemerkenswerten Erfolge unterstreichen das exponentielle Wachstum von Blofin in sämtlichen Bereichen seit ihrer Gründung im Januar 2023. Die verbesserten Platzierungen gehen mit einer erheblichen Diversifizierung bei den Handelsangeboten, globalen Expansionsinitiativen sowie einer allgemeinen Verbesserung des Börsenökosystems einher, die es den Nutzern ermöglicht, auf einfache Weise und vertrauensvoll zu handeln.



Blofin setzt sich für die Priorisierung der Sicherheit der Benutzergelder ein. Deshalb hat sie sich mit Fireblocks zusammengetan, um das Vermögen der Nutzer zu schützen und eine Versicherungsdeckung für potenzielle Vorfälle in Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bieten. Diese Police gewährleistet einen Schutz sowohl für die Hot Wallets als auch für die Cold-Storage-Adressen der Börse. Darüber hinaus wurde die Transparenz der Finanzdaten von Blofin durch Nansen als Teil des Proof of Reserves (PoR)-Berichts bestätigt.



Insbesondere hat sich Blofin im Jahr 2021 eine Finanzierung in Höhe von 50 Mio. $ gesichert, bei der Kucoin federführend war und SIG und Matrix Partners wesentliche Beiträge leisteten. Kucoin, als alleiniger Investor bei Blofin unter den Börsen, und SIG, ein Großaktionär von TikTok, haben erhebliches Vertrauen in das Potenzial von Blofin im Bereich der Kryptobörsen bewiesen.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Blofin Blofin hat sich als eine der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Plattformen für Kryptohandel weltweit erwiesen und bietet robuste Sicherheitsmaßnahmen, KI-gesteuerte Algorithmen, Infrastruktur sowie umfassende Analysetools. Zum Blofin-Team gehören Serienunternehmer, traditionelle Finanzmanager, professionelle Händler, Experten für Risikokontrolle und mehr. Mit einer umfassenden Auswahl von mehr als 200 unbefristeten USDT-M-Kontrakten gestaltet Blofin weiterhin die Zukunft des Kryptohandels mit.

