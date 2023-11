FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6000 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 51 (49) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES MONEYSUPERMARKET,COM WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 290 PENCE - CITIGROUP CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 78 (79) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ADMIRAL TO 'BUY' - PRICE TARGET 2941 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ASOS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS B&M WITH 'BUY' - PRICE TARGET 660 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DUNELM WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1045 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS KINGFISHER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 255 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MARKS & SPENCER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 310 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NEXT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 7350 PENCE - HSBC CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 600 (645) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 860 (930) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SOFTCAT TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1150 (1400) PENCE - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TO 'OVERWEIGHT'(N) - PRICE TARGET 1882(1738)P - RBC RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 520 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 630 (635) PENCE - 'BUY'



- BERENBERG REINITIATES AUTO TRADER GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 715 PENCE



