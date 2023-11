Das Chaos bei OpenAI nimmt kein Ende. Nach dem plötzlichen Rauswurf von Sam Altman bahnt sich jetzt die nächste Überraschung an. In einer überraschenden Entwicklung um die jüngsten Ereignisse bei OpenAI deutet sich an, dass Sam Altman möglicherweise doch eine Rückkehr zum Unternehmen plant. Nach seinem plötzlichen Aus bei OpenAI und dem verkündeten Wechsel zu Microsoft sind Altman und Mitgründer Greg Brockman anscheinend bereit, zu OpenAI zurückzukehren. ...

