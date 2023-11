DJ Bitkom fordert Deutschland-Tempo bei Digitalisierung

BERLIN (Dow Jones)--Der Digitalverband Bitkom hat auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung in Jena von Politik und Wirtschaft ein Deutschland-Tempo für die Digitalisierung gefordert. Deutschland habe sich bei der Digitalisierung in der Industrie deutlich verbessert, dies müsse nun auch in anderen Bereichen passieren.

"Die Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle bei allen großen gesellschaftlichen Herausforderungen und sorgt dafür, dass Deutschland wettbewerbsfähiger und innovationsstärker wird", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Wir können Digitalisierung - wir können sie sogar sehr gut. Bei Lösungen für Cybersicherheit oder Industrie 4.0 gehört Deutschland zu den weltweit führenden Nationen. Jetzt müssen wir es schaffen, diesen Erfolg auch auf andere Bereiche zu übertragen."

Man brauche ein Deutschland-Tempo für die Digitalisierung vor allem in der Verwaltung und in den Schulen und bei der Entwicklung und dem Einsatz neuer Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz.

Lob für Regierung

Die Bundesregierung hat laut Wintergerst gezeigt, dass sie die Digitalisierung wirklich vorantreiben wolle und Tempo machen könne. Was beim Breitbandausbau, der Chipindustrie und bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens gelinge, das müsse zum neuen Standard des digitalen Deutschland werden. Beim Ausbau der Mobilfunk- und Glasfasernetze habe sich Deutschland zwischen 2018 und 2022 im EU-Vergleich von Rang 16 auf Rang 4 nach vorne gearbeitet. "Das ist eine herausragend gute Leistung", lobte er.

Bitkom forderte, dass KI raus aus den Hochschulen und Forschungsinstituten und rein in die Wirtschaft und den Markt müsse. Hier sei die Wirtschaft selbst gefragt, denn Wissen und Handeln klafften oftmals weit auseinander. Wie eine repräsentative Befragung des Bitkom zeigt, sind aus Sicht von 87 Prozent der Unternehmen digitale Technologien zwar für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit entscheidend, aber nicht einmal jedes dritte Unternehmen will seine Digitalinvestitionen steigern.

November 21, 2023

