© Foto: Bayne Stanley - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Boeing-Aktie stieg, nachdem ein Analyst sein Rating für das Unternehmen änderte und nun zum Kauf rät. Der Zuwachs bei den Auslieferungen spielt eine Rolle.Scott Deuschle, Analyst der Deutschen Bank, hob seine Einstufung für die Boeing-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" an. Sein Kursziel erhöhte er von 204 auf 270 US-Dollar, was einem potenziellen Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht. Nach der Rating-Anhebung stieg die Boeing-Aktie am Montagmittag um fünf Prozent. Deuschle begründete seine Entscheidung mit der steigenden Zahl von Flugzeugauslieferungen, die bessere Umsätze und einen höheren freien Cashflow bedeuten würden. Boeing lieferte im Jahr 2022 …