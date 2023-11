EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Swiss Merchant Group AG abermals Partner des Kölner Erfolgsteams

Diok GreenEnergy GmbH entwickelt mit den Mittelzuflüssen nachhaltige Investments in den Bereichen Photovoltaik und Speicherkapazitäten

Anleihe wird attraktiv gepreist und auf institutionellem Niveau konzipiert Kastanienbaum, 21. November 2023 - Die Swiss Merchant Group AG ("SMG"), ein auf nachhaltige Investments spezialisierter Investor und Berater aus der Schweiz, wurde von der Diok GreenEnergy GmbH (Köln, Deutschland) beauftragt eine Grüne Unternehmensanleihe zu arrangieren. Die Diok plant im Rahmen einer reinen Privatplatzierung ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 125 Millionen an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz auszugeben. Die Unternehmensanleihe soll im Kontext eines so genannten Green Finance Frameworks der Diok GreenEnergy GmbH emittiert werden. Darüber hinaus wird geplant die Schuldverschreibung in einer Globalurkunde zu verbriefen und diese in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einzubeziehen.



Die Diok GreenEnergy GmbH wird mit den Mittelzuflüssen ein deutsches Photovoltaik-Portfolio von bis zu 1 Gigawatt entwickeln und aufbauen. Weiterhin prüft die Gesellschaft attraktive Gelegenheiten, die sich insbesondere durch die aktuellen Globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Energiewende ergeben. Verschiedene Investitionschancen befinden sich bereits in der Umsetzung.



Daniel Grosch, Geschäftsführer und Gründer der Diok GreenEnergy GmbH: "Wir sind froh die SMG als Arrangeur für unsere geplante Anleihe gewonnen zu haben, denn beide Seiten blicken bereits auf eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit zurück. Die Mittel der Unternehmensanleihe können wir aktuell sehr gewinnbringend investieren und wollen die sich bietenden Gelegenheiten nunmehr ausnutzen."



Cristian Mantzke, CIO der Swiss Merchant Group AG: "Dass das Erfolgsteam der Diok RealEstate AG (heute ESPG AG) uns für Ihre Anleihe Emission als Arrangeur engagiert hat, ist für uns ein besonderes Qualitätszeugnis. Wir freuen uns zum Erfolg der Diok GreenEnergy GmbH in der Zukunft beitragen zu dürfen."



Kontakt:



Swiss Merchant Group AG

Villa "Krämerstein"

St. Niklauserstrasse 59

CH-6047 Kastanienbaum

Central Desk + 41 41 511 37 00



2315725D GR

1395605D SW



Über die Swiss Merchant Group AG

Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in Kastanienbaum, Schweiz. SMG hält private Direktinvestitionen entlang von Megatrends und verwaltet ein Portfolio von festverzinslichen Instrumenten. SMG tätigt Lead- und Co-Investitionen, arrangiert Kapitalsyndikate, übernimmt Underwritings und beschafft Kapital in allen Formen (Private Equity, Private Debt, Public Debt- und Equity-Märkte). LEI: 213800NG8E5QSYB49J42





Über die Diok GreenEnergy GmbH

Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE) ist ein unabhängiger Entwickler, Stromerzeuger und Bestandshalter für Erneuerbare Energie-PV Anlagen sowie Speicherkapazitäten. Das Unternehmen mit Sitz in Köln entwickelt, erwirbt und betreibt leistungsstarke Anlagen über alle Projektphasen hinweg. Ziel ist es, stabile planbare Erträge durch langfristige Stromabnahmeverträge oder feste Einspeisevergütungen zu erwirtschaften. Mittelfristig plant die Gesellschaft Ihr Portfolio auf 1 Gigawatt Leistung auszubauen. Ein weiterer Teil des Geschäftsmodells ist die Optimierung von braunen in nachhaltig grüne Immobilien. Der angestrebte Exit liegt in der klaren Positionierung als potentieller Übernahmekandidat, Block Trade oder Listing der Gesellschaft an einer deutschen Börse / Sachkapitalerhöhung in einen bestehenden Börsenmantel.





